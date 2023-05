Live-Auftritt von Dieter Bohlen: DSDS-Star unterhält Fans mit Veganer-Spruch – Der von vielen Fans als ihr „Poptitan“ gefeierte Dieter Bohlen trat kürzlich in Dortmund auf. Während eines Songs konnte er bei seinen Fans für Lacher sorgen – wohl nicht zuletzt, weil er so nach Meinung einiger mit einem flotten Spruch im DSDS-Kleinkrieg gegen seine Jury-Kollegin Katja Krasavice und eine vegane Kandidatin zurückzuschießen schien.

Nachdem Bohlen im Laufe der letzten Staffel gegen die Kandidatin Jill Lange geätzt hatte und ein Vorwurf der Frauenfeindlichkeit im Raum stehen soll, hatte sich Jury-Kollegin Krasavice offen mit Bohlen angelegt und vor Lange gestellt. Nach dem Ende der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ veröffentlichte sie ein Video zu ihrer Single „Frauen“. Die Rapperin ist darin in einem Kleidchen mit dem Aufdruck „Old White Men“ – zu Deutsch „Alte Weiße Männer“ – zu sehen.

Im Hintergrund der Szene:

Ein Darsteller, der für das Musikvideo so gestaltet wurde, dass eine gewisse Ähnlichkeit zu Dieter Bohlen wohl kaum abzusprechen ist. Der 69-jährige Bohlen reagierte indes nicht, sondern ging nach dem Ende der letzten DSDS-Staffel direkt auf Tournee. Dabei machte er am 25. April in der Dortmunder Westfalenhalle Halt. Laut einem Bericht von „Der Westen“ äußerte er dabei Sprüche und Anmerkungen, welche sich als Anspielungen auf die DSDS-Staffel 2023 werten ließen.

Noch während der frühere Hit von „Deutschland sucht den Superstar“ mit dem Titel „We have a dream“ zu Ende ging, hob Bohlen das Mikro, um einige Worte direkt an sein Dortmunder Publikum zu richten. Das ganze Video findet ihr unter diesen Artikel.

Wörtlich führte Dieter Bohlen aus:

„Leute, glaubt an euch. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Bananen demütigen oder was auch immer. Ihr müsst an euch glauben. Wir haben ja alle nur dieses eine Leben, also machen wir das Beste daraus. Lebt euer Leben und seid glücklich, seid Veganer.“ In dem Artikel von „Der Westen“ stellt man die Frage, ob der letzte Satz eine Anspielung auf die polarisierende Influencerin „Die militante Veganerin“ (Bürgerlich: Raffaela Raab) gewesen sein könnte.

Heutzutage ist Raab bekannt dafür, Menschen in Fußgängerzonen für deren persönliche Ernährungsgewohnheiten anzufeinden, ihnen in aggressiver Rhetorik über den Mund zu fahren oder den Konsum von Fleisch und Milchprodukten mit Vergewaltigungen gleichzusetzen oder beim Thema Tierrechte etwa den Holocaust zu relativieren. In der letzten DSDS-Staffel stand besagte Raab als Kandidatin vor der Kamera – mit einem Lied über Tierrechte.

Verbaler Angriff gegen Lombardi

Dabei attackierte sie Juror Pietro Lombardi verbal: Kurz vor dem selbstgeschriebenen Lied der „militanten Veganerin“ hatte dieser geflüstert, soeben noch zwei Schnitzel verspeist zu haben. Seinerzeit hatte Dieter Bohlen die Kandidatin Raab konfrontiert, fragte: „Ich möchte mal wissen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wenn man so fanatisch ist. Ich finde, man sollte so liberal im Kopf sein, dass man jedem sein Leben lässt.“

Ob sich der Poptitan bei seinem Auftritt in Dortmund mit dem Passus „seid Veganer“ wirklich auf die Influencerin Raab bezog?

