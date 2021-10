Nach nunmehr 14 Studioalben sind die Deutschrocker der Letzte Instanz nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Mit ihrem neuen Album „Ehrenwort“ im Gepäck, begeistern sie mit 13 neuen Songs ihre Zuhörer: Mit ihrer unvergleichlichen Klangwelt, in der eben nicht nur Gitarre, Bass und Schlagzeug den Ton angeben, sondern eben auch Cello sowie Geige.

Das alles mündet einmal mehr in intensiv-intelligentem Brachialromantik-Rock, bei dem Sänger Holly Loose mit seinem prägnanten Gesang den Songs Stimme verleiht. „Ehrenwort“ ist ein sehr emotionales, zu Teilen auch überaus persönliches Album, das zwar trotz gut verpackter Kritik den Fokus auf eine positive Message legt.

So sagt Holly zum Kern der neuen Platte: „In einer Zeit des Auseinanderdriftens der Meinungen und der immer stärker polarisierenden Einteilungen in Schwarz und Weiß haben wir dieses Mal sehr viel Augenmerk auf die aktuell gerade sehr wichtigen Werte wie ‚Freundschaft’, ‚Community’ und ‚Zusammenhalt’ gelegt.“

Dies ist dem Sextett beeindruckend gut gelungen – und so treffen die Lieder mitten ins Emotionszentrum. Mit reichlich musikalischer Kreativität, Tiefgang sowie Vielseitigkeit, weshalb die Platte bereits nach dem ersten Hördurchgang zündet, aber sich auch nach jedem weiteren Durchgang immer weiter öffnet.

Überaus positiv fällt zudem auf, dass die Band auf „Ehrenwort“ ihre Mitte gefunden hat und mit Tracks auf dem Punkt glänzt. Musikalisch sind sie dabei sogar ein stückweit zurück zu den Wurzeln gegangen. So sind viele der Songs wieder eine Ecke rockiger und direkter geworden, ohne sich dabei aber vom Band-Credo der ‚Brachialromantik’ abzuwenden.

Es verwundert daher nicht, dass der Dreher etliche Hits beinhaltet. So wie „Entzündet die Feuer“, welches das Potenzial besitzt, die neue Hymne der Instanz zu werden. Aber auch Lieder wie „Vogelfrei“, der Titeltrack „Ehrenwort“ oder „Du bist nicht verloren“ sind ganz starke rockige Antreiber inklusive Ohrwurm-Refrains. Titel wie „In deiner Spur“ oder „Meine Welt“ glänzen derweil mit einer sehr persönlichen Note und erreichen das Herz.

Die Band versteht es einfach überaus gut, auf dieser Platte die Emotionsachterbahn in Gang zu setzen. Daher kann man der Letzten Instanz einmal mehr nur kräftig die Hände schütteln für ein intensives Lauscherlebnis und ein Album, das in diesen gesellschaftlich wie politisch eher düsteren Zeiten die Hoffnung in die Herzen der Hörer trägt.

Am Ende wird der 14. Silberling der Brachialromantiker definitiv das Feuer bei all den Instanz-Fans entfachen und sicherlich auch bei vielen Neuhörern. „Ehrenwort“!

Letzte Instanz „Ehrenwort“ – (AFM Records) – VÖ: 29.10.2021

Tracklist: 01. Ehrenwort // 02. Entzündet die Feuer // 03. Du bist nicht verloren // 04. Unsere Fahnen // 05. In Deiner Spur // 06. Illusion // 07. Retter der Träume // 08. Meine Welt // 09. Santa Aurelia // 10. Vogelfrei // 11. Fels in der Brandung // 12. Bis zum letzten Tag // 13. Zeig uns Dein Licht