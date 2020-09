Freunde von Synth Pop und 80er-Synthwave hört mal her. Mit Laura Fares (LAU) steht eine Künstlerin in den Startlöchern, die das Genre mit ihrem kommenden Debütalbum sicherlich bereichern wird. Einigen von euch wird LAU sogar bekannt sein, war die Londonerin doch mitbeteiligt an NINAs Synthwave-Hitalbum „Synthian”.

Seit geraumer Zeit werkelt die vielseitige Sängerin, Songwriterin und Schlagzeugerin an ihrem eigenen Album. Mit den Tracks „Stunning“, „We Had Magic“ und dem kürzlich erschienenen Song „Recognise“ zeigt sie mit hoher Qualität, was euch auf ihrem ersten Studioalbum erwarten wird. Dabei zeichnet sie sich nicht nur durch den tollen Mix aus Pop, Retro- und Synthwave aus, sondern auch ihre begnadete Stimme.

Bereits bei ihrer Debüt-Single „Stunning” zeigte Laura Fares ihr Händchen für tolle Melodien zu einem ohrwurm-tauglichen Chorus. Mit ihren ersten drei Vorboten geht LAU definitiv den richtigen Weg nach all der Arbeit für andere Künstler, sich nun ihren eigenen musikalischen Kreationen zu widmen. Die Ergebnisse können sich schließlich hören lassen und deuteten zudem darauf hin, dass LAU das nächste heiße Eisen im Genre werden wird.

Auf LAUs Bandcamp-Seite könnt ihr auch alle drei Tracks anhören und euch selbst davon überzeugen. Außerdem hat Laura Fares während der Corona-Lockdown-Zeit zu „Stunning“, „We Had Magic“ und „Recognise“ wirklich coole Homevideos erstellt. Eine multitalentierte Künstlerin, die ihr unbedingt auf dem Radar haben müsst, wenn ihr heißblütige Synth- und Retrowave-Fans seid.

Leider gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum zu LAUs Debütalbum, aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Bis dahin genießt ihre drei prächtigen Synth-Pop-Vorboten!