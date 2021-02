LAU „Believer” – Musiktipp – Es gibt Millionen von Fans da draußen, die Synth Pop und 80er-Synthwave abfeiern. Für all jene Retrowave-Freunde gibt es nun neues musikalisches Futter, das euch in fantastische Synthie-Welten abtauchen lässt. Die Rede ist von LAU aka Laura Fares’ heiß erwartetem Debütalbum „Believer“. Die vielseitige Sängerin, Songwriterin und Schlagzeugerin ist in der Szene keine Unbekannte mit all ihren Gemeinschaftsprojekten oder Features.

Szenekenner erinnern sich da an Hits, die sie zum Beispiel für Künstler wie „NINA“ mit eingespielt hat. Doch nun bewegt sie sich erstmals auf Solopfaden und hat ein Studioalbum auf die Beine gestellt, das euch zehn Tracks mit einem tollen Mix aus Pop, Retro- und Synthwave präsentiert. Das alles zusammengezurrt von Lauras begnadeter und charismatischer Stimme. All ihre Songs glänzen mit eingängigen Melodien und ohrwurm-tauglichen Refrains.

Dies durchweg überaus kreativ und vielseitig. Es ist zudem ein sehr expressives, selbstreflektierendes Album, das unter anderem von den Nachwirkungen einer Trennung erzählt. Derlei Emotionen springen aus jeder Zeile der Platte. Außerdem schafft es Laura Fares auf ihrem Soloalbum auf wunderbare Weise, nostalgische Gefühle mit all den coolen 80ies Vibes zu wecken. Das macht Laune, reißt mit – und dies direkt mit dem starken Uptempo-Opener „Stunning“, einer wahren Synthpop-Hymne.

Direkt weiter geht es mit den treibenden dynamischen „We Had Magic“ und „True“ samt Catchy-Beats, die direkt ins Ohr schießen. Das Album beherbergt aber auch so eindringlich-gefühlvolle Songs wie „The Cards“ „Unable“ oder „Always On My Mind“, die Lauras gefühlvolle Seite im Gesang noch mal eine Ebene nach oben hieven. „Believer“ schließt ab mit der wundervollen Synth-Ballade „What It Takes“, was dem Album ein fast schon magisches Finale beschert.

Am Ende hat jeder der zehn Tracks seine Highlights, trifft das Herz eines jeden Synthpop- und Retrowave-Fans und sorgt für tolle musikalische Momente, die einem lange im Kopf bleiben. Mit „Believe“ ist LAU ein ganz starkes Debütalbum mit zahlreichen Songs geglückt, die Hitpotenzial besitzen und die multitalentierte Künstlerin endlich in der Szene ins Rampenlicht stellen.

Übrigens, die Deluxe Version von „Believer“ enthält einige Remixe von einigen der Top-Produzenten des Genres wie Luke Million, Sunglasses Kid, Droid Bishop, Popcorn Kid, Maethelvin, Highway Superstar und Newcomer-Talent Austin Apologue. Obendrauf gibt es eine exklusive Coverversion von Haims „Now I'm In It“.

LAU „Believer” (Aztec Records Ltd) // VÖ: 12.02.2021 - LAU Bandcamp

Tracklist: 01. Stunning // 02. We Had Magic // 03. True // 04. Believer // 05. The Cards // 06. Recognise // 07. Always On My Mind // 08. Emotional // 09. Unable // 10. What It Takes