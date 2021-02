Kreativ in der Pandemie: Rammstein kündigen neues Studio-Album an – Anstatt die durch Corona vorzeitig beendete Europa-Tour zu beklagen, haben Rammstein die freigewordene Zeit offenbart sinnvoll genutzt. Wie der Keyboarder der Berliner Metal-Band bestätigte, arbeiten die Musiker derzeit nämlich außer der Reihe an ihrem nunmehr achten Studio-Album.

Christian „Flake“ Lorenz erklärte gegenüber der Seite „motor.de“: „Dadurch, dass wir nicht live auftreten konnten, hat sich unsere Kreativität vergrößert. Wir hatten mehr Zeit, uns neue Sachen auszudenken und weniger Ablenkung. Dadurch haben wir eine Platte aufgenommen, die wir so nicht geplant hatten.“

Bereits im Oktober hatte Deutschlands international erfolgreichste Band auf Instagram ein Bild aus dem Studio gepostet und mit „Leider keine Tour dieses Jahr – aber es ist klasse, zurück im Studio zu sein“ kommentiert.

„Unsere Themen sind ja generell aus dem täglichen Erleben und aus dem Weltgeschehen und da passiert ja immer was“, geht Lorenz laut „motor.de“ ins Detail. „Unser Thema ist grundsätzlich die Beklopptheit der Menschen und die ist zu Corona-Zeiten nicht viel anders als zu normalen Zeiten. Also Donald Trump war ja auch letztes Jahr sehr präsent, da konnte man auch viele Wesenszüge entnehmen und von den Leuten generell, wie sie sich verhalten haben im Lockdown.“

An Inspirationsquellen mangelt es dem 54-Jährigen zufolge nicht: „Die meisten Sachen, mit denen man sich beschäftigt, finden am Ende ja sowieso im eigenen Kopf statt. Von außen kommen bloß so kleine Anstöße und da kommt auch genug durch, wenn die Straßen nur halb so voll sind.“

Die unterbrochene Tour soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Der Auftakt für den zweiten Teil der Europa-Tournee findet nach aktuellem Stand (09.02.2021) am 22. und 23. Mai in Leipzig statt. Auf der Deutschlandkarte kommen außerdem bereits ausverkaufte Konzerte in Stuttgart (31.5./1.6.), Berlin (5./6.6.), Düsseldorf (26./27.6.) und Hamburg (30.6./1.7.) dazu.

