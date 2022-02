Korn – Musiktipp: In dieser Woche gibt es mächtig was auf die Ohren – und zwar von den Nu-Metal-Pionieren Korn. Denn die Truppe um Frontman Jonathan Davis bringt frisch von der Plattenpresse ihr neues Studioalbum „Requiem“ unters Volk. Auch auf ihrem mittlerweile 14. Studiodreher überrollt sie alles, was auch nur im Ansatz nach Konkurrenz schnuppert.

Ihr Nu-Metal-Brett mit seinen neun Tracks beeindruckt einmal mehr mit einer modernen Melodiefrische und schlägt dennoch dynamisch mit der vollen Breitseite an musikalischer Wucht mit geliebten Korn-Trademarks zu. Das wird Fans der Band sicherlich ein breites Grinsen ins Gesicht zimmern. Aber nicht nur das: Auch ist auf der neuen Studioplatte eine hörbare Hommage an ihr Gigantenwerk „Freak On The Leash“ auszumachen.

Damit führen sie das fort, was man bei den Jungs aus Bakersfield bereits auf den beiden Vorgängern „The Serenity of Suffering“ sowie „The Nothing“ vernehmen konnte – nämlich der Weg zurück zu ihren Nu-Metal-Wurzeln. „Requiem“ schallert hierbei mit einer mächtigen Portion Härte durch die Boxen. Dies aber zu begnadet gut zappelnden Grooves, herrlichen Refrains, ultratiefen Bassparts, treibenden Drums und virtuosen Gitarrenriffs.

Abgerundet wird die neue Schreibe durch den exzentrisch-unverwechselbaren Gesang von Jonathan Davis. Überzeugend sind vor allem auch das durchdachte Songwriting sowie die biestig guten Arrangements. Alles zusammen in Kombination erschafft ein packendes Klangwerk, das unvergleichlich gut mit Härte und Melodie spielt. Doch nicht nur thematisch, auch vom Grundsound her können sich Fans auf ein düsteres Album freuen, das keine Durchhänger beherbergt.

Hier hat jeder der neun Songs seine Daseinsberechtigung und begeistert auf unterschiedlichste Art. Wobei sich klar wahre Monsterhits herauskristallisieren: Nummern wie „Disconnect“, „Let the dark do the rest“ „Worst is on its way“ oder „Forgotten“ sowie „Lost In The Grandeur“ stechen hervor. Unterm Strich haben Korn hier ein abwechslungsreiches und tiefgängiges Album hingelegt.

Eine Platte, welcher der Sound der Frühwerke der Band innewohnt, die aber auch mit frischen Parts punkten kann. Mit einer furiosen Qualität, sodass der Band mit „Requiem“ eines der stärksten Korn- Alben des letzten Jahrzehnts geglückt ist!

Korn „Requiem“ (Vista Receodings / Virgin Music ) – VÖ: 04.02.2022

Tracklist: 01. Forgotten // 02. Let the Dark Do the Rest // 03. Start The Healing // 04. Lost in the Grandeur // 05. Disconnect // 06. Hopeless and Beaten // 07. Penance to Sorrow // 08. My Confession // 09. Worst Is On Its Way

