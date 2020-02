Autor: Erik Rössler

In Extremo – Troja – Musikvideo: Die deutschen Mittelalter-Superstars von In Extremo rocken schon seit Jahrzehnten das Volk. Nun steht ihr mittlerweile 13. Studioalbum „Kompass zur Sonne“ vor der Tür, das am 27. März 2020 beim Händler eures Vertrauens ausliegen wird. Um ordentlich auf den neuen Langspieler einzustimmen, gibt es für alle Fans der beliebten Mittelalterrocker einen toll lärmenden Vorboten. Nämlich in Form des Musikvideos zu ihrem neuen Song „Troja“.

Das Septett um Sangesmann Michael Robert Rhein aka Das Letzte Einhorn zeigt mit der Singleauskopplung schon sehr gut, wohin die Reise auf seinem neuen Dreher gehen wird. Der neue Track zappelt dabei fröhlich aus den Boxen mit dem so beliebten Mix der Band aus Rock und Mittelalter-Musik. Das passt einfach immer wie die Faust aufs Auge. Doch auch visuell knallt es gewaltig. So haben In Extremo hier ein überaus bildgewaltiges Musikvideo zu „Troja“ inszeniert.

Dies wiederum wundert nicht, steckt hinter dem Clip doch kein Geringer als Jörn Heitmann, der schon einige fulminante Musikvideos für Rammstein produzierte. In Extremo kleckern also als erfolgreichste Formation im Bereich des Mittelalter-Rock nicht, sondern klotzen ordentlich, um gescheit auf „Kompass zur Sonne“ einzustimmen. Nun aber ran an das Musikvideo zu „Troja“ – erfreut euch an einem satten Sound der Berliner aus zischenden Sackpfeifen und rassigen Gitarrenriffs inklusive Ohrwurm-Refrain. Hoch die Tassen!