Im ersten Musikvideo wie John Wick: Keanu Reeves veröffentlicht Album mit seiner Band – Beinharte Fans des Hollywood-Stars Keanu Reeves wissen natürlich längst, dass der höchst bescheidene Mime nicht nur eine Vorliebe für seltene Motorräder hegt, sondern auch Rockmusik macht. Seit Jahrzehnten, wohlgemerkt. Schon öfter berichteten wir euch von seiner Band namens Dogstar. Nun haute die Combo ein brandneues Musikvideo raus und verkündete zugleich tolle Neuigkeiten für alle Fans – und alle, di es werden wollen.

Dogstar werden mit Keanu Reeves am Bass nach nunmehr sage und schreibe 23 Jahren ein neues Album auf den Markt bringen. Die erste Videoauskopplung, die ihr im Anschluss findet, zeigt Keanu Reeves in bester John-Wick-Manier am Viersaiter. „Everything Turns Around“ heißt die Nummer, für die sich Keanu Reeves noch einmal medienwirksam in die edle Schale des Auftragskillers Baba Yaga geworfen zu haben scheint, sein Look wirkt, als sei er für das Video direkt vom Set gekommen.

Kein Wunder also, dass die Fans sich freuen

Das letzte Album der Band vor 23 Jahren hört auf den Namen „Happy Ending“. Der neue Titel ist da einen Hauch poetischer, wenn auch weniger griffig: „Somewhere between the Power Lines and the Palm Trees“ wird es heißen, zu dt.: „Irgendwo zwischen den Strommasten und den Palmen“. Bereits am 6. Oktober 2023 soll es erscheinen. Das Video zur Nummer „Everything Turns Around“ zeigt dabei nicht nur Keanu Reeves, auch die beiden Musiker Bret Domrose und Rob Mailhouse stehen im Mittelpunkt.

Die Reunion der in den 90ern als Grunge-Kapelle aus einem schicksalhaften Treffen in einem Supermarkt hervorgegangenen Band liegt Stand dieser Meldung schon wieder einige Monate zurück. Seinerzeit hatte euch MANN.TV berichtet, dass Keanu Reeves und Dogstar bereits bei einigen Festivals und anderen Liveauftritten zu sehen gewesen waren, die beim Publikum ausnahmslos für Euphorie gesorgt hatten.

So merkte ein Konzertbesucher etwa an: „Keanu Reeves ist wirklich der Coolste“

Ob ihr das auch so seht und die Musik von Dogstar etwas für euch ist, könnt ihr vor der Veröffentlichung des Albums im Oktober nun mit dem Video zu „Everything Turns Around“ selbst entscheiden. Viel Vergnügen.

Quelle: moviepilot.de