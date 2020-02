Autor: Erik Rössler

Hollywood Undead „New Empire, Vol. 1“ – Musiktipp – Drei Jahre nach seiner letzten Platte „Five“ meldet sich das Quintett aus Kalifornien mit seinem nunmehr sechsten Studioalbum „New Empire, Vol. 1“ zurück. Die Jungs von Hollywood Undead haben in der Zeit weiter an ihrem musikalischen Output gefeilt und wollen ihren Sound in eine neue Ära führen und zugleich an den Vorgänger anknüpfen.

Herausgekommen ist eine Scheibe, auf der sie einmal mehr gekonnt elektronischen Sound mit Rap und Nu Metal fusionieren. Damit erfinden sie sich zwar nicht neu, mit Blick auf das vorangegangene Album, aber sie spielen weiterhin mit ihren musikalischen Muskeln. Das merkt man direkt beim Opener, wo euch mit „Time Bomb“ ein grooviges Ungetüm erwartet, das herrlich zackig und dynamisch aus den Boxen grüßt.

Das mit einem überaus einprägsamen Refrain, sodass der Track fest im Ohr steckenbleibt und man sich an die Blütezeit der 90er und die damaligen Nu-Metal-Giganten erinnert fühlt. Ein guter Einstieg in eine melodisch-vielseitige Platte, vollgepackt mit Groove-Brechern. So zappeln Tracks wie „Empire“, „Upside Down“, „Second Chances“ oder „Enemy“ ähnlich wuchtig aus der Anlage, während mit „Already dead“ eine echte Powerballade auf euch wartet.

Oder wie wäre es mit einer feinen Rap-Nummer zum Schluss, wenn „Nightmare“ die Platte gelungen abrundet? Wie eingangs erwähnt, „New Empire, Vol. 1“ macht seine Sache betont gut und setzt sowohl den Sound als auch den Geist von „Five“ fort. Das mit insgesamt neun herrlich abwechslungsreichen Songs, die sich allesamt im Hirnstamm festsetzen. Auch aufgrund der starken Refrains sowie der tollen Arrangements.

Somit schreiten Hollywood Undead weiter auf erfolgreichen Pfaden, legen sie doch insgesamt ein gutes Album nach, das auf die Trademarks der Band setzt und somit jeden Fan letztendlich zufriedenstellen sollte.

Hollywood Undead „New Empire, Vol. 1” (Dove & Grenada Media/BMG) // VÖ: 14. Feb. 20

Tracklist: 1. Time Bomb // 2. Heart of a Champion // 3. Already Dead // 4. Empire // 5. Killin It // 6. Enemy // 7. Upside Down // 8. Second Chances // 9. Nightmare