Hit mit 74 Jahren: Otto Waalkes stürmt die Musik-Charts – Die Blütezeit seiner Karriere mag schon lange vorbei sein, das hindert einen Ausnahmekünstler vom Format eines Otto Waalkes aber nicht daran, mit nunmehr 74 Jahren die deutschen Charts zu stürmen – wenn dazu auch etwas Schützenhilfe vonnöten war.

Der Song ist grundsätzlich bekannt: „Friesenjung“ aus dem Jahr 1993 gilt als Klassiker im Repertoire des quirligen Komödianten und war eine deutschsprachige Abwandlung des Hits „Englishman in New York“ von Sting, in der Otto zwinkernden Auges seine Heimat Ostfriesland besang.

Unter anderem heißt es darin: „Ihr trinkt Kaffee, ich trink’ Tee bei mir. Die Frühstückseier ess’ ich weich. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge. Und ich wohne hinterm Deich.“

Nun, 30 Jahre später, haben sich der Berliner Rapper Ski Aggu und der Holländer Joost Klein des Titels angenommen und daraus zunächst inoffiziell eine Techno-Version gemacht, die sie ausschnittweise auf TikTok und bei ihren Konzerten präsentieren. Dabei ließ man es aber nicht an Respekt gegenüber dem Künstler mangeln und bat öffentlich um die Genehmigung, den Song nutzen zu dürfen.

Wenig später meldete sich Otto dann tatsächlich bei den beiden Musikern und erklärte: „Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis.“

Doch dabei sollte es nicht bleiben, wie Otto der „Bild“ verriet: „Die hatten vor mehreren tausend Fans meinen Song gespielt und Ski Aggu hat gesagt: ‚Otto muss uns das genehmigen‘. Ich wusste davon erst gar nichts. Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt – und dann haben sie mich dazu geholt. Und jetzt habe ich zusammen mit denen gerappt. Vorher kannte ich die nicht.“

Und so kommt es dann auch, dass Otto in dem Video an der Seite der Interpreten zu sehen ist. Der erinnert sich: „Die haben einfach überall gedreht, plötzlich kam sogar die Polizei. Aber der eine Polizist hat mich erkannt, sagte: ‚Hallo Otto!‘ Da haben wir zusammen Fotos gemacht und dann durften wir da auch weiter drehen. Die waren sehr freundlich.“

Das Ergebnis spricht für sich: Die offizielle Rap-Version von „Friesenjung“ schaffte es auf Platz 3 der deutschen Charts und sogar auf den ersten Platz beim Streaming-Riesen Spotify. Hinzu kommen Millionen von Klicks auf den Sozialen Medien.

„Das macht einen wieder jung.“, freut sich der 74-Jährige. „Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend. Das kann man gebrauchen zwischendurch. Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie.“

Durch diesen jüngsten Erfolg sei er nun zwar „überall eingeladen mitzurappen“, allerdings müsse Otto zunächst einmal seine Jubiläumsausstellung am Starnberger See vorbereiten, bevor weitere derartige Projekte angedacht werden.

