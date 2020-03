Es stürmt und wütet wieder, denn die Thüringer Ausnahmemusikanten Heaven Shall Burn sind einmal mehr auf der Bildfläche aufgeschlagen und präsentieren ihre neue Studioplatte in Form des Doppelalbums „Of Truth And Sacrifice”. Ihr mittlerweile neunter Dreher ist indes ein ganz Besonderer geworden. Euch erwarten dabei nicht nur satte 19 Tracks aufgeteilt auf zwei CDs, sondern zugleich ein wuchtiges, musikalisches Kreativmonster mit Tiefgang inklusive der so gefeierten HSB-Trademarks.

Ohne Frage, die Truppe um Sänger Marcus Bischoff zeigte bis dato von Platte zu Platte ihr extrem hohes Niveau. Aber was sie auf „Of Truth And Sacrifice” aufgezogen hat, ist ein unglaubliches Monster, dessen biestiger Sound euch auffrisst. Es ist ein Album, das sich aus etlichen Musikstilen zusammensetzt und wo der typische HSB-Vibe alles zusammenschweißt. Die Songs florieren nur so vor Potenz und Schlagkraft mit teils epischen Zügen, Härte und durchweg melodischer Schönheit.

Dazu das brillant tobende Riffing, in Teilen kompromisslose Drums, fliegende Hooklines sowie diese einzigartigen mörderischen Grooves gedeckelt vom wutschnaubenden Gesang – ein musikalisches Feuerwerk. „Of Truth And Sacrifice“ ist unüberhörbar die ambitioniertest und vielseitigste Platte in der mittlerweile 20-jährigen Diskographie von Heaven Shall Burn. Die Experimentierfreudigkeit, die die Thüringer dabei an den Tag legen, ist beeindruckend und grenzt an einen Geniestreich.

Die Zeiten wo fast nur der Metalcore und Death Metal wüteten, sind ja schon lange vorbei. Aber auf dem Doppelalbum mischen sie zu ihrem HSB-Signature-Sound noch Black-, Thrash-Metal, Hardcore, ja auch Schwedentod und Electro oder Gothic ein. Damit haben sie ihrem ohnehin aparten Stil noch eine Etage draufgesetzt und moderne, außergewöhnliche Songs erschaffen, die sich bis in die letzte Hirnwindung fressen.

Da fetzen euch Urgewalten wie „Thoughts And Prayers“ „Eradicate“ oder Protector“ entgegen, die böse im Ohr hängenbleiben und die Nackenmuskulatur beanspruchen. Komplett neue Styles führen sie mit dem elektronischen Brecher „La Resistance“ ein – oder mit diesem intensiven „The Sorrows Of Victory“ mit Gastsänger Chris Harms (Lord Of The Lost). „Of Truth And Sacrifice” ist ein herrlicher musikalischer Spielplatz, auf dem sich HSB komplett ausgetobt haben, um ihre tiefgreifenden und ernsten Themen zu verkünden.

Ein ebenso brutales wie episches Werk, das erfrischend unverfälscht Stimmung macht. Wir verneigen uns vor Heaven Shall Burn und vor schon jetzt einem der besten Genrealben des Jahres 2020!

Heaven Shall Burn „Of Truth And Sacrifice” (Century Media Records/Sony Music) // VÖ: 20. Mrz. 20

Tracklist: CD 1 – 01. March Of Retribution // 02. Thoughts And Prayers // 03. Eradicate // 04. 01. Protector // 05. Übermacht // 06. My Heart And The Ocean // 07. Expatriate // 08. What War Means // 09. Terminate The Unconcern // 10. The Ashes Of My Enemies

CD 2 – 11. Children Of A Lesser God // 12. La Résistance // 13. The Sorrows Of Victory // 14. Stateless // 15. Tirpitz // 16. Truther // 17. Critical Mass // 18. Eagles Among Vultures // 19. Weakness Leaving My Heart

Quelle: Press Foto Credits: Candy Welz