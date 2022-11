Frontmann von Five Finger Death Punch: Ivan Moody springt in den Pit und hilft Fan – Der Sänger der Metal-Kapelle Five Finger Death Punch, Ivan Moody, sprang während eines Liveauftritts überraschend von der Bühne ins Publikum. Der Grund: Er hatte in der Menge ein Mädchen erspäht, das eine Art Anfall oder Krampfanfall erlitt. Augenblicklich stoppte er den Auftritt, um Hilfe zu leisten. So sorgte er direkt dafür, dass sie über die Absperrung zu den bei der Bände anwesenden Sanitätern gelangen konnte.

Damit nicht genug, Moody ließ schon zuvor sicherstellen, dass sie in die stabile Seitenlage gebracht wurde, statt auf dem Rücken zu liegen, indem er das Publikum anwies, bevor er überhaupt hinuntersprang. Gefilmt und geteilt wurde der Vorfall, der seitdem um die Welt geht, von einer gewissen Anne Temple auf ihrem TikTok-Account. Das Ganze ereignete sich am 14. November im Schottenstein Center in Columbus, im US-Bundesstaat Ohio.

Der Untertitel von Anne Temple zum Video:

„Ich hoffe, dass Mädchen ist o. k.! Noch ein Grund mehr, diese Jungs zu lieben!“, heißt es dort auf Englisch. Gegen Ende des Clips erläutert Ivan Moody sein Handeln, danke den Fans im Publikum für ihre Geduld. So erklärte der Sänger von Five Finger Death Punch (5FDP): „Hey, hört mal, zuerst einmal will ich sagen, das ist einer der Gründe, warum ihr eines der fantastischen Publikums aller Zeiten seid. Danke für eure Geduld und euer Verständnis.“

Auch bei der Rettungscrew bedankte er sich: „Zum Glück haben sich der Sicherheitsdienst, unser Mann Ritchie hier sowie das ganze Sanitäterteam bestens um sie gekümmert, vielen Dank dafür. Gebt ihnen einen aus!“

Daraufhin erklärte der 5FDP-Frontmann, dass er selbst aufgrund eines alkoholinduzierten Krampfanfalls für drei Minuten „verstorben“ sei: „Entschuldigt also bitte, das hat mich schon ein wenig mitgenommen. Falls jemand etwas über mich gelesen hat: Ich bin an einem ähnlichen Anfall gestorben wie dieser. Ich nehme das also sehr, sehr ernst.“ Der 42-jährige Moody habe demnach während eines Alkoholentzugs eine schwere körperliche Reaktion erlitten.

Sein Körper habe sich regelrecht abgeschaltet.

„Ich starb!“, erklärte er seinen eigenen medizinischen Notfall im Gespräch mit dem „Metal Hammer“. „Ich war praktisch zwei Jahre durchgängig volltrunken, und dann legte ich vier komplett abstinente Tage binnen eines ganzen Jahres ein! Was absolut lächerlich ist. Ich sperre mich also für vier Tage im Haus ein und an Tag vier kommt meine Tochter vorbei ich ging ihr ein Glas Wasser holen. An mehr erinnere ich mich nicht mehr.“

Der Fronter von 5FDP fügte hinzu: „Das ist, was geschah. Ich war für rund dreieinhalb Minuten tot und ich wurde Teil von etwas anderem, als ich dort war. Ich sage ‚dort‘, weil ich nicht mehr Teil dieser irdischen Hülle war. Und zum ersten Mal in meiner Existenz fühlte ich Frieden.“ Das jenseits beschrieb er als „einen blauen Dunst“: „Es war sehr still, sehr friedlich, und ich erinnere mich, dass ich mir um nichts Sorgen machte.“

Moody weiter:

„Ich hatte keinen ungerichteten Blick. Er war sehr weit, und ich konnte alles sehen und spüren. Es war keine Materie im Spiel, ich war reine Energie, und ich sah dieses unglaublich blaue Licht. Es war das Jenseits und ich war am Rande.“ Wenig überraschend findet sich viel Lob online für das umsichtige Verhalten von Ivan Moody, Nutzer reagieren mit überwältigender Mehrheit beeindruckt auf seine Geistesgegenwart und Rücksichtnahme.

So schreibt jemand auf TikTok: „Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: Metal-, Rock- und Punkmusiker sind einige der fürsorglichsten Menschen, die es gibt.“ Andere erkundigten sich im Nachhinein nach dem Wohl und Wehe der des weiblichen Fans. Wie Moody bereits erläuterte, soll es dem Mädchen gutgehen.

Quelle: unilad.com