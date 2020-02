Autor: Erik Rössler

Stellt die Boxen auf und dreht am Regler eurer Anlage, denn Five Finger Death Punch sind wieder da – mit ihrem achten Studioalbum „F8“. Seit nunmehr 15 Jahren feuern sie mit ihrem rassigen Mix aus Groove und Alternative Metal um sich. Das brachte der Band Millionen verkaufter Platten und etliche Auszeichnungen ein. Wer hätte das damals gedacht, als die Jungs aus Las Vegas, der Stadt der sündigen Spieler und Elvis-Hochzeiten, empor klommen.

Heute zählen Five Finger Death Punch gewiss zu den kraftvollsten Metal-Fraktionen der USA. Dabei sah es zwischenzeitlich düster aus um die Band, nachdem sich Frontmann Ivan Moody seinen inneren Dämonen stellen musste und mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen hatte. Doch das ist Vergangenheit und schon auf dem Vorgänger „ And Justice for None“ bewiesen FFDP, dass sie mit alter Stärke die Massen rocken konnten.

Das führen sie quasi nahtlos auf ihrem neuen Dreher „F8“ fort. Auf dem Album zelebrieren sie ihren eigenständigen Sound wie zu ihren besten Zeiten. Demnach erwartet euch ein perfekter Mix aus Wut und Melodie, was sich in einem vollmundigen Cocktail aus Hooks zum Niederknien, coolen Beats und wuchtigen Gitarrengewittern äußert. Immerzu durchsetzt mit ruhigeren Passagen, aus denen die Band dann mit aller Gewalt wieder ausbricht.

Das bietet musikalische Unterhaltung, die wunderbar ins Ohr geht und so einige Metal-Nackenbrecher wie „This is war“ oder „Bottom Of The Top“ innehat. Dazu gibt es episch angehauchte, sehr tiefschürfende Tracks wie „A little bit off“ oder „Darkness Settles In”, gefolgt von so typischen Groove-Hits wie „Inside Out“, „Full Circle“ oder „Leave It All Behind“. Five Finger Death Punch legen hier richtig stark nach und überzeugen vom fulminanten Sound bis hin zum tollen Songwriting.

Es ist eine betont belangvolle Platte, die emotional, vielseitig und erfrischend den Groove Metal zelebriert. Hier gibt es die volle Breitseite Five Finger Death Punch, weshalb sich jeder Fan diebisch auf den Dreher freuen darf und am Ende nicht enttäuscht wird. Gleiches gilt für alle Genrefreunde, die einfach Bock auf modernen, groovenden Metal haben!

Five Finger Death Punch „F8” (Better Noise Music) // VÖ: 28. Februar 2020

Tracklist: 01. F8 // 02 Inside Out // 03. Full Circle // 04. Living The Dream // 05. A Little Bit Off // 06. Bottom Of The Top // 07. To Be Alone // 08. Mother May I (Tic Toc) // 09. Darkness Settles In // 10. This Is War // 11. Leave It All Behind // 12. Scar Tissue // 13. Brighter Side Of Grey // 14. Making Monsters (Bonus Track) // 15. Death Punch Therapy (Bonus Track) // 16. Inside Out (Radio Edit) (Bonus Track)