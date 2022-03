Eurovision Song Contest 2022: Neue Sendezeit für ESC-Vorentscheid – Am 14. Mai 2022 wird zum mittlerweile 66. Mal ein Sieger beim Eurovision Song Contest gekürt. Das große Finale des diesjährigen ESC findet im italienischen Turin statt, nachdem die Italiener Måneskin im letzten Jahr die ESC-Krone hochhielten.

Wer in diesem Jahr für Deutschland auf Punktejagd gehen darf, steht hingegen noch nicht fest. Das entscheidet sich am kommenden Freitag, den 04. März 2022 beim ESC-Vorentscheid „Germany 12 Points“. Wie die ARD nun mitteilte, wird sich die Sendezeit allerdings ändern. Demnach beginnt die Sendung 45 Minuten später, anstatt um 20.15 Uhr also um 21.00 Uhr.

Sondersendung zum Ukraine-Krieg verschiebt ESC-Vorentscheid

Der Grund ist, dass im Ersten kurzfristig die Sondersendung „Solidarität mit der Ukraine“ ausgestrahlt wird. Die Live-Musikshow wird um 21 Uhr dann in allen dritten Programmen der ARD und bei ONE im Fernsehen zu sehen sein. Darüber hinaus können ESC-Fans die Show auch im Livestream bei „eurovision.de“, in der ARD Mediathek und auf dem TikTok-Kanal von ESC Deutschland verfolgen.

In diesem Jahr streiten sich mit Malik Harris, Maël & Jonas, eros atomus, Emily Roberts, Felicia Lu sowie Nico Suave & Team Liebe sechs Musik-Acts um das Ticket nach Turin, um dort beim Eurovision Song Contest 2022 Deutschland vertreten zu dürfen.

Quelle: eurovision.de