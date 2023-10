Europa-Stadion-Tour 2024: Rammstein kündigt neue Konzerte an – Wie die sechs Mitglieder der wegen eines angeblichen Missbrauchsskandals zuletzt umstrittenen Band Rammstein jüngst via Social Media bekanntgaben, soll es im kommenden Jahr wieder eine neue Tour geben. In dem Posting heißt es zu einem kurzen Clip entsprechend: „Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!“

In dem inszenierten Video ist zu sehen, wie diverse Instrumente und Requisiten der Band am Flughafen eine Kontrolle durchlaufen, bis dann schließlich eine Kanone eine Sicherheitsbeamtin dazu veranlasst, den Alarm auszulösen.

Bezüge zu den Vorfällen in diesem Jahr sind sicherlich nicht ganz zufällig.

Wir erfahren noch, dass der Kartenvorverkauf am 18. Oktober starten soll, weitere offizielle Details sind bislang jedoch noch nicht bekannt.

Wie es vonseiten der Deutschen Presse-Agentur heißt, soll der Umfang der neuen Tournee ähnlich ausfallen, wie anlässlich des dritten Teils ihrer Europatour, die in diesem Jahr stattfand. Rammstein hatte von Mai bis August rund zwei Dutzend Konzerte in 16 europäischen Stadien gespielt.

Überschattet wurden die Auftritte seinerzeit von den Vorwürfen mehrerer Frauen, die sich vor allem auf den Sänger Till Lindemann konzentrierten.

Wie es hieß, seien weibliche Fans förmlich für Aftershowpartys rekrutiert worden, wo es dann angeblich zu nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen und körperlichen Übergriffen gekommen sein soll.

Der 60-jährige Musiker wies sämtliche Vorwürfe von sich, und auch die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen konnten nach der Auswertung der Beweismittel keinerlei Anhaltspunkte dafür finden, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, so die Staatsanwaltschaft in Berlin.

Dessen ungeachtet war der Aufschrei nach Bekanntwerden der Vorwürfe groß.

Viele forderten ein Auftrittsverbot der Band, im Vorfeld der Konzerte kam es zu Demonstrationen. In Berlin wurde Rammstein sogar das Veranstalten einer Aftershowparty im Olympiastadion vonseiten der Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger untersagt.

