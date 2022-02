'Eskimo Callboy' vom ESC-Vorentscheid ausgeschlossen: Fans starten Petition – Seit Jahren haben Deutschland und der Eurovision Song Contest eine eher belastete Beziehung. Denn das letzte Mal, wo ein deutscher Teilnehmer dort überzeugen konnte, war im Jahr 2018 mit Michael Schulte und dessen Song „You Let Me Walk Alone“.

Daher waren Fans überaus begeistert, als sich für den kommenden Eurovision Song Contest eine Band bewarb, die alle Chance hat, gut beim ESC zu performen. Die Rede ist von der Band Eskimo Callboy aus dem nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel. Sie hatten sich mit ihrem Lied „Pump It“ für den Vorentscheid zum ESC 2022 beworben. Das sorgte für reichlich Beifall und die Hoffnung auf frischen Wind aus deutschen Landen.

Doch diese Hoffnung wurde nun zerschlagen, nachdem man auf der Pressekonferenz des NDR die sechs Teilnehmer des ESC- Vorentscheids bekanntgab. Denn die Metalcore-Band Eskimo Callboy sind nicht dabei. Das völlig überraschend, sorgte die Truppe im Internet weltweite für einen wahren Hype mit ihren Songs „Hypa Hypa“ und eben dem Song für den ESC „Pump it“.

Daher war für viele Fans klar, Eskimo Callboy sollen zum Vorentscheid und am Ende dann Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin vertreten. Daraus wird nun nichts, was die geschockten Fans aber nicht davon abhielt, eine Petition zu starten, um Eskimo Callboy per Wildcard noch zum ESC-Vorentscheid als siebten Act zuzulassen.

Generell stiegen die Fans direkt nach der Veröffentlichung der sechs Teilnehmer auf die Barrikaden und warfen den Verantwortlichen unter anderem fehlenden Mut und Biedertum vor. Auch empfand die riesige Fangemeinde die zugelassenen Beiträge zum Vorentscheid als zu langweilig. Mit Blick auf die Vergangenheit scheint es hier wieder einmal eine große Diskrepanz zu geben zwischen dem was die ESC- Community sich wünscht und dem, was die Entscheider rund um den NDR betreffen.

Wer sich allerdings für Eskimo Callboy beim ESC-Vorentscheid einsetzen will, kann HIER die Petition unterschreiben. Mittlerweile haben Tausende die Petition unterschrieben. Und unter #ECnot4ESC gibt es in den sozialen Medien harsche Kritik – im Übrigen nicht nur von deutschen, sondern auch Fans aus Spanien, Italien, USA, Skandinavien und weiteren Ländern – an dem Verhalten vom NDR und der deutschen ESC-Vorentscheid-Jury.



Vielleicht überlegt es sich die Jury ja doch noch einmal und schickt auch Eskimo Callboy ins Rennen.

Quelle: blick.de