Die heißesten Rock-Sängerinnen der Welt – In unserem neuen Special beschäftigen wir uns mit den heißesten Sängerinnen der Rock-Welt. Sie betören uns mit ihren tollen Songs und bezaubernden bis fauchenden Stimmen, aber eben auch mit ihrer Optik. Ihre wunderbaren Klangkörper samt umwerfenden Charisma sowie bildhübschen Gesichtern, geben dann oft das Sahnehäubchen auf ihre Musik.

Wir Männer schauen halt auch gerne hin und der eine oder andere feiert eventuell eine spezielle Künstlerin wesentlich mehr, weil er von ihrem Aussehen so hingerissen ist. Wie dem auch sei, wir haben uns durch die Musikwelt der härteren Gangart mit all ihren Genres von Rock über Punk bis Metal gewühlt und präsentieren euch heute die 38 heißesten Rock-Sägerinnen der Welt.

Klar, Geschmäcker sind verschieden, daher auch an dieser Stelle unser Credo: „Nichts ist in Stein gemeißelt, jeder hat halt oftmals schlicht einen anderen Geschmack!“ Wir sind uns aber sicher, dass jeder von euch einige Kracherfrauen auch in unser Top 38 finden wird. Viel Spaß!

Platz 38: Heidi Shepherd & Carla Harvey (Butcher Babies) USA

Platz 37: Mariangela Demurtas (4. November 1981) Italien

Platz 36: Ashley Costello (21. Februar 1985) USA

Platz 35: Floor Jansen (21. Februar 1981) Niederlande

Platz 34: Bonnie Fraser - Australien

Platz 33: Jenna McDougall (1. Juni 1992) Australien

Platz 32: Kobra Paige (14. Oktober 1988) Kanada

Platz 31: Lynn Gunn (15. März 1994) USA