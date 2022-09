Eigentlich gibt es nur zwei Meinungen – man liebt sie oder man hasst sie. 'Böhse Onkelz' aus Frankfurt sind seit ihrer Bandgründung im Jahre 1980 bis zum heutigen Tage eine der am Meisten polarisierenden Kapellen in der deutschen Musikgeschichte.



Auf der einen Seite stehen die unfassbar zahlreichen Onkelzfans, die in inniger Zuneigung die Band auf das Intensivste unterstützen. Auf der anderen Seite die Skeptiker, welche einen politischen Wandel der Gruppe weiterhin nicht für bare Münze nehmen und ihren Unmut zum Vorschein bringen.

Nichtsdestotrotz haben 'Böhse Onkelz' in ihrer Zeit nach ihrem Wandel haufenweise gute Songs geschrieben, sodass eine Auswahl ihrer besten Lieder erfolgen muss.



Die Auswahl hierbei wird ein jeder sicher anders bewerten, da Emotionen und ein persönlicher Bezug zu den Tracks die eigene Favoritenauswahl bestimmen. Lieder, die das Leben schreibt – hier unsere 25 besten Songs der Böhse Onkelz:

Platz 25: Wenn Wir Einmal Engel Sind (1993 – Schwarz)

Platz 24: Nichts ist so hart wie das leben (1996 – E.I.N.S.)

Platz 23: Finde die Wahrheit (1995 – Hier sind die Onkelz)

Platz 22: Heilige Lieder (1992 – Heilige Lieder)

Platz 21: Buch der Erinnerung (1992 – Heilige Lieder)