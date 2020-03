Die Ärzte: Song zur Corona-Krise aus dem Homeoffice – Gerade vor der Entertainment-Branche macht das Coronavirus nicht Halt. Unzählige Musiker können nicht auftreten, müssen auf Einnahmen und Publikum verzichten, teils existenzbedrohend. Etliche Bundesbürger sind in Zeiten von Quarantäne und „Social Distancing“ ans Haus gefesselt. Auch die „Beste Band der Welt“ ist vor der Krise nicht gefeit, will uns aber Mut machen: Mit „Ein Lied für Jetzt“ singen Die Ärzte aus dem Homeoffice – über das Zuhausesitzen…

Zugleich geben Farin Urlaub, Bela B. und Rod in ihrer Beinahe-Akustiknummer allen Betroffenen jede Menge Vorschläge an die Hand, was man Zuhause so alles mit der vielen gewonnenen Zeit anstellen kann. Es läuft allerdings auf jede Menge „Pornhub“ und Toilettenpapier – bzw. die Abwesenheit davon wegen Hamsterern heraus. Man muss sich halt beschäftigen. Nicht umsonst heißt es in er dritten Strophe äußerst treffend:

„Wir sitzen zu Hause, und langweilen uns. Drum haben wir dieses Lied hier hingehunzt. Wir würden gern auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt. Drum haben wir zu Hause ein paar Songs zusammengeschraubt“. Damit geht allerdings auch ein Versprechen der Ärzte in „Ein Lied für Jetzt“ einher. Denn das Ganze in erzwungener Isolation produzierte Material soll demnach Stoff für ein neues Album liefern, wie die nächsten, etwas holperigen Zeilen versprechen:

„Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen. Bald haben wir ein neues Die-Ärzte-Album ausgebrochen. Die Wartezeit bis dahin, wird euch vielleicht zu lang – darum schenken wir euch schon mal … diesen Chanson.“