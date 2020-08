Die Ärzte sind wieder da – und dies mit einem musikalischen Paukenschlag. Denn die deutschen Punkikonen haben mit „Morgens Pauken“ die erste Single samt Musikvideo zum kommenden Album „Hell“ veröffentlicht. Mit dem ersten Track zeigt das Trio um Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo ‚Rod’ González mal wieder sein Gespür für echte Hits.

„Morgens Pauken“ dürfte damit jeden Ärzte-Fan in pure Vorfreude auf das langersehnte neue Studioalbum versetzen. Zumal lange Zeit nicht mal klar war, wie es denn nun mit einer der beliebtesten deutschen Bands weitergehen würde. Im letzten Jahr gab es einiges Rätselraten, als die Berliner auf ihrer Homepage ein Buchstabenpuzzle veröffentlichten und mit den beiden Songs „Rückkehr“ und „Abschied“ Fans zum Grübeln brachten.

Am Ende sollte das alles bloß ihre folgende Tour inklusive der Festivalauftritte verkünden. Kurze Zeit später kündigten die Ärzte dann auch das Album für den Herbst 2020 an. Tja, und nun ist es bald soweit, denn am 23. Oktober 2020 erscheint ihr neues Album „Hell“. Neben der ersten Single „Morgens Pauken“ wird es bereits im September die nächste Hörprobe zum neuen Dreher geben.

So lange vergnügt euch mit dem nachfolgenden amüsanten Musikvideo. Denn „Morgens Pauken“ ist laut der Band eine „philosophische Hymne, wie man sie hymnischer (im philosophischen Sinne) kaum gestalten konnte“. Schön zu hören, dass die Jungs wieder dem Rock mit satten Riffs eine breite Fläche geben.

Neben der neuen Platte „Hell“ am 23. Oktober 2020 haben die Ärzte bekanntlich noch ihre Album-Tour geplant, die von Mitte November bis Ende Dezember geplant ist. Bleibt allerdings noch abzuwarten, ob die Corona-Pandemie da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber genug der Worte, dreht nun die Anlage auf und rockt zum neuen Song „Morgens Pauken“!

Quelle: tagesspiegel.de