Willkommen zu unserem neuen Special - dieses Mal mit den 45 schönsten Sängerinnen der Welt. Sie betören uns mit ihren tollen Songs und bezaubernden Stimmen, aber eben nicht nur das. Unter all den unzähligen Damen am Mikro gibt es auch unglaublich viele Frauen, die uns dazu mit einem blendenden Aussehen in die Köpfe steigen. Ihre wunderbaren Klangkörper samt umwerfenden Charisma sowie bildhübschen Gesichtern, geben dann oft das Sahnehäubchen auf ihre Musik. Wobei in der Musik klar ist, dass das Aussehen an zweiter Stelle steht.

Aber wir Männer schauen halt dennoch gerne hin und der eine oder andere feiert eventuell eine spezielle Künstlerin wesentlich mehr, weil er von ihrem Aussehen so hingerissen ist. Wie dem auch sei, wir haben uns mal durch die Welt der Sägerinnen gewühlt und die 45 schönsten und heißesten von ihnen herausgefischt. Dabei sind wird durch alle Musikgenres gewandert, von Pop, Rock, Metal bis zum Schlager. Klar, Geschmäcker sind verschieden, daher auch an dieser Stelle unser Credo: „Nichts ist in Stein gemeißelt!“ Wir sind uns aber sicher, dass jeder von euch einige Kracherfrauen auch in unser Top 45 finden wird. Viel Spaß!

Platz 45. Ashley Tisdale – 34 – USA