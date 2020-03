Corona-Virus: Rammstein-Sänger Till Lindemann auf Intensivstation – Erst unlängst war der Name von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, der für seine skandalträchtigen Kunstaktionen berühmt ist, wegen einer Aktion in Tschernobyl durch die Medien gegangen. Viele Fans fürchteten seinerzeit, Lindeman könnte sich dort gar verstrahlt haben. Nun ist der Rammstein-Fronter tatsächlich schwer krank und wird entsprechend behandelt – allerdings aus einem gänzlich anderen Grund: Lindemann ist an Covid-19 erkrankt.

Dies geht aus einem Bericht der „Bild“ hervor. Demnach bestand für Till Lindemann Lebensgefahr wegen den sich aus einer Lungenentzündung ergebenden Komplikationen. Lindemann liegt daher auf der Intensivstation. Noch am 15. März hatte der Rammstein-Fronter mit seinem Soloprojekt Lindemann an der Seite von Bandkollege Peter Tätgren sogar gleich zwei Konzerte vor Publikum in Moskau gegeben.

Der 57-Jährige kehrte dann nach Berlin zurück, wurde dort per Notarzt ins Krankenhaus verbracht – der entsprechende Test auf das Coronavirus fiel positiv aus. Seitdem liegt Till Lindemann auf der Intensivstation in Quarantäne, soll aber aus dem Gröbsten heraus sein. Lebensgefahr soll demnach nicht mehr bestehen. So bleibt uns nur, Till Lindemann von dieser Stelle baldige Genesung zu wünschen.

