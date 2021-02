Eventim will nur Geimpfte zu Konzerten zulassen

Corona-Pandemie: Eventim will nur Geimpfte zu Konzerten zulassen – Seit rund einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Pandemie. Viele wünschen sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Wie toll wäre es zum Beispiel, wieder ein Konzert zu besuchen. Geht es nach dem Ticketverkäufer Eventim, wäre das in naher Zukunft wieder möglich.

Dann aber nur für Besucher, die gegen das Covid-19-Virus geimpft wurden. Heißt, wer bis dahin das Glück hatte und geimpft werden konnte, wäre in der Position, wieder ein Stück näher an die Normalität zu rücken. Alle anderen würden aber in die Röhre schauen. Eventim legt derzeit jedenfalls schon mal die Grundlagen für ein derartiges Vorgehen.

Demnach erklärte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg in einem Gespräch mit der „Wirtschaftswoche“: „Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen.“

Im Falle von Eventim würde das bedeuten, dass deren Veranstaltungen wie Konzerte, Festival oder Musicals nur noch für Menschen wären, die einen Impfnachweis vorlegen könnten. Laut Schulenberg seien bereits die technischen Voraussetzungen geschaffen worden, mit denen man in deren Ticket-Systemen Impfausweise auslesen könne.

Diesbezüglich helfe Eventim laut der Wirtschaftswoche sogar bei der Vergabe von Impfterminen, wie dies aktuell in Schleswig-Holstein der Fall sei. Dazu sei man auch schon mit anderen Bundesländern in Gesprächen.

Das wichtigste Ziel von Schulenberg lautet: „Je schneller die Bevölkerung geimpft ist, desto schneller können auch Veranstaltungen wieder stattfinden. Für uns steht aber im Vordergrund, einen Beitrag zu leisten, damit wir alle diese Pandemie baldmöglichst überwinden.“

Quelle: bild.de