Corona-Krise: "Rock am Ring" soll normal stattfinden – Aufgrund der Corona-Epidemie steht die Unterhaltung außerhalb der eigenen Wohnzimmer still. Die Bundesliga ist aktuell abgesagt und auch wenn es wieder losgeht, gibt es Geisterspiele. Kinos sind geschlossen, Filme verschoben und auch durch die Musikbranche zieht sich die Corona-Krise und sorgt für abgesagte oder verschobene Konzerte, Tourneen und Festivals. Das gilt allerdings nicht für das renommierte Kult-Festival „Rock am Ring“ am Nürburgring Anfang Juni.

Denn das soll wie geplant stattfinden – wie auch das Zwillingsfestival „Rock im Park“. Wie realistisch das ist, steht auf einem anderen Blatt. Zumindest sind die Veranstalter trotz der Corona-Epidemie weiterhin voll in den „Rock am Ring“-Planungen. „'Rock am Ring'“ und „'Rock im Park'“ 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. […] Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen“, ließ eine Sprecherin der Agentur Live Nation verlauten.

Weiterhin sagte sie, dass für die Veranstalter die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern oberste Priorität habe. Alles deutet daraufhin, dass die Macher recht sicher sind, dass vom 5. bis 7. Juni die Corona-Krise soweit überstanden ist, dass in diesen Tagen am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg die Massen wieder fröhlich losrocken können. Zumal für die „Rock am Ring“-Verantwortlichen online übertragene Konzerte ohne Publikum keine Optionen sind.

Ziemlich optimistisch, aufgrund der aktuellen Lage. Auch, ob Bands wie Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down da mitmachen, die zu den diesjährigen Headlinern zählen, bleibt fraglich.

Photocredit: Rock am Ring

Quelle: general-anzeiger-bonn.de