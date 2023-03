Chart-Rekord gebrochen: Deutscher Rapper überholt WHAM – Es ist jedes Jahr die gleiche Leier: Wie in einem akustischen Hindernislauf versucht man zur Weihnachtszeit verzweifelt, der Beschallung durch WHAMs ewigen Hit „Last Christmas“ zu entgehen, doch es nützt alles nichts. Irgendwann läuft es dann doch im Radio, im Fernsehen oder auch im Kaufhaus, und man wurde gegen seinen Willen „geWHAMt“. Selbst bei einem „Squid Game“ hätte man wohl bessere Chancen, unbeschadet durchzukommen.

Ein britisches Ehepaar war von dem Song sogar so genervt, dass es eine Spendenaktion ins Leben rief, um die Rechte an „Last Christmas“ von Warner Chappell Musik UK zu kaufen, nur um zu verhindern, dass der Titel jemals wieder gespielt wird. Das Mastertape sollte außerdem in einem Atommülllager in Finnland entsorgt werden. Es kam jedoch nicht genug Geld zusammen …

Doch obwohl die Nummer aus dem Jahr 1984 ein so derart schlechtes Image besitzt, rangierte sie bislang mit ganzen 161 Wochen in den deutschen Charts und hielt damit den Rekord für den dort am längsten platzierten Hit – bis jetzt!

Denn die uneinholbar geglaubte Bestmarke wurde nun von einem deutschen Erfolgsrapper geknackt.

Wie das Meinungsforschungsunternehmen GfK Entertainment mitteilte, sei der 2019 von Apache 207 veröffentlichte Hit „Roller“ seit nunmehr 162 Wochen in den Charts vertreten – und damit eine Woche länger als der Weihnachtsklassiker.

Doch auf diesem Platz sollte sich der Überflieger aus Mannheim nicht ausruhen, denn Tom Odells „Another Love“ klammert sich inzwischen ebenfalls seit 161 Wochen in den Charts fest und wird in der nächsten Woche voraussichtlich ebenfalls „Last Christmas“ überflügeln.

Zwar stammt der Love-Song aus dem Jahr 2013, erfreut sich als Hymne der Solidarität für die Ukraine und den Iran nicht zuletzt dank TikTok jedoch aktuell wieder großer Beliebtheit.

Die aktuellen Top Five sehen damit nun wie folgt aus:

„Roller“ von Apache 207 (162 Wochen)

„Last Christmas“ von Wham! (161 Wochen)

„Another Love“ von Tom Odell

„Blinding Lights“ von The Weekend (140 Wochen)

„Wonderful Dream“ von Melanie Thornton (135 Wochen)

Ermittelt werden die Daten im Hause GfK Entertainment auf Basis der Verkaufs- und Nutzungsdaten von 2.800 Händlern aller Absatzwege. Wie es vonseiten des Marktforschungsinstitutes heißt, decke man auf diese Art und Weise 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

