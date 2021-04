Nach knapp vier Jahren Albumpause, erscheint nach „(sic!)“ nun endlich die neue Studioplatte „Puro Amor” der Düsseldorfer Punkrocker um den charismatischen Frontmann Sammy Amara. Mitgebracht haben die Broilers ganze 14 Tracks, die auf dem mittlerweile achten Album für einen musikalisch abwechslungsreichen Ritt sorgen. Auch wenn sie am Flair des Vorgängeralbums anknüpfen, erklingen die neuen Lieder überaus kraftvoll, dynamisch und frisch.

„Puro Amor” ist ein Album geworden, mit dem die Band ihr ganzes Repertoire an Trademarks rauspfeffern, aber eben zugleich eine erfreuliche Modernität an den Tag legen. Das mit reichlich Energie und noch mehr Emotionen. So fusionieren hier gepfefferte Punkrock-Tracks, beeindruckende Singer/Songwriter-Titel, losgelösten Ska und auch mal popiges. Auch wenn man durchweg den Broilers-Sound durchhört, so ist es doch eines ihrer vielseitigsten Platten geworden.

Ziemlich cool ist, dass die Rheinländer einen Dreher erschaffen, wo vielleicht nicht jeder Track beim ersten Hören zündet, dafür aber bei späteren Hördurchgängen. „Puro Amor“ ist davon ab ein überaus mitreißendes Album, geht es doch um Zusammenhalt, Liebe, das Loslassen und um positiv in die Zukunft zu sehen.

Damit treffen die Broilers natürlich auch den Nerv vieler Hörer. Doch keine Sorge, all diese Themen verpacken sie klug, mit Coolness und nicht stumpf in den Songs. So wie man es aber auch von ihnen gewohnt ist. Denn eines muss man ihnen lassen, keine Band klingt wie sie – wo Broilers dran steht, sind auch die Broilers drin.

Und das mit etlichen Tracks, die massives Hitpotenzial besitzen wie „Nicht alles endet irgendwann“, „Alles wird wieder ok!“ inklusive heftiger Radiotauglichkeit oder das tiefgreifende „Gib das Schiff nicht auf!“. Wobei auch „Nach Hause kommen/Zurück zu mir“ trotz dem melancholischen Unterton, ein echtes Rockbrett ist. Zischende Ohrwürmer besitzt die Platte zudem mit „Alter Geist“.

Ein anfangs bedächtiger, sich dann aber stetig steigender Track wie „Dachbodenepisoden“ kristallisiert sich dazu als Geheimtipp der Scheibe. Es gibt aber auch so Lieder wie „Da Bricht Das Herz“, wo man erst in Schockstarre verfällt, glaubt man dem schlagerresken Ton nicht so recht, bevor der Track dann aber die Wende bekommt.

Am Ende haben die Broilers mit „Puro Amor“ jedenfalls einen ganz feinen Dreher hingelegt, auf dem jeder der 14 Songs eine Daseinsberechtigung hat und die Platte zu einem kompletten Broilers-Brett machen. Von uns gibt es dafür nur pure Liebe!

Broilers „Puro Amor” (Skull & Palms Recordings / Warner) // VÖ: 23.04.2021

Tracklist: 01. Nicht Alles Endet Irgendwann // 02. Nach Hause Kommen/Zurück Zu Mir // 03. Gib Das Schiff Nicht Auf! // 04. Porca Miseria // 05. Alter Geist // 06. Trink Mich Doch Schön // 07. Schwer Verliebter Hooligan // 08. Diktatur Der Lerchen // 09. Da Bricht Das Herz // 10. Dachbodenepisoden // 11. Alles Wird Wieder Ok! // 12. Niemand Wird Zurückgelassen // 13. Alice Und Sarah // 14. An Allen Anderen Tagen Nicht (Lebe, Du Stirbst!)