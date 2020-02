Autor: Erik Rössler

Böhse Onkelz neues Album – Sechs Jahre nach ihrem großen Comeback und vier Jahre nach ihrem letzten Studioalbum „Memento“ melden sich die Jungs aus Frankfurt wieder zu Wort. Dieses Mal gibt es für alle Böhse-Onkelz-Fans gleich doppelt was zu bejubeln. Denn neben dem 40-jährigen Bandjubiläum in diesem Jahr, haben sie ihre neue selbstbetitelte Platte „Böhse Onkelz” am Start. 40 Jahre Böhse Onkelz, das ist eine beeindruckende Hausmarke, die sie mit dem mittlerweile 17. Studioalbum gebührend feiern wollen.

Entstanden sind zwölf neue Songs, die sich in jeder Sekunde, in jeder Strophe und jedem Arrangement nach 100 Prozent Onkelz anhören. Ja, das ist eine Böhse-Onkelz-Platte durch und durch. Herrlich verspielt, tiefgründig, melodisch – aber auch rau, wild und wütend. Man merkt der Musik an, dass die Band reichlich Spaß beim Aufnehmen des Albums hatte. Denn die Tracks sprudeln vor Frische und Tatendrang, so herrlich ungezwungen.

Das lärmt prächtig: mit coolen Riffs, sitzenden Refrains – und dies auch bei teils schweren Sound-Passagen. Denn der Dreher hat auch seine nachdenklichen Momente, bei denen dann auf die Bremse getreten wird, um immer wieder aufs Neue auszubrechen. Eine höchst vielseitige Platte, die jedem Fan eine tolle Bandbreite an Onkelz-Sounds bietet. Mittendrin: Frontsänger Kevin Russel, der so gut klingt, wie lange nicht mehr.

Egal ob er wütend ins Mikro beißt oder clean, teils bedächtig, die Songs zum Besten gibt. Auffällig auch dieser breite Riff-Teppich, der alle Tracks umwickelt und ihnen diesen unverwechselbaren Onkelz-Vibe verleiht. Stark – ebenso wie die Lyrics, die unter anderem nicht nur Gesellschaftskritisches beinhalten, sondern sich auch mit Sterblichkeit und dem Älterwerden beschäftigen. Eröffnet wird „Böhse Onkelz” indes stimmungsvoll mit einem Prolog, gesprochen von Ben Becker. Gefolgt vom 40-Jahre-Onkelz-Partytrack „Kuchen und Bier“ – ein typischer, treibender Hauruck-Song der Band mit beißendem Ohrwurm-Refrain.

Eigentlich ist es gar nicht so einfach, hier die sogenannten Hits hervorzuheben. Denn am Ende überzeugt das Album als Ganzes. Beispielsweise zeigen Songs wie „Ein Hoch auf die Toten“, „Du hasst mich! Ich mag das!“ oder „Wer schön sein will, muss leiden“, wie stark diese Band auch nach 40 Jahren röhrt. Zwei Tracks wollen wir dennoch besonders hervorheben. Denn das sehr tiefgängige wie melodisch rotzende „Saufen ist wie Weinen“ bohrt sich ganz besonders mit Text und Refrain ins Hirn.

Dann hätten wir da noch „Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf“ – das große Finale des Albums und zugleich einer der besten Songs, den die Onkelz in all den Jahren veröffentlicht haben. Ein ruhiger, nachdenklicher, überaus starker Song, wunderschön, eingängig und emotional – ein Megahit, der besonders live aus hunderttausend Kehlen gesungen, für Gänsehaut sorgen wird. Letztendlich haben die Hessen mit „Böhse Onkelz” ein echtes Brett von Album hingelegt.

Eine Platte, die zeigt, dass die Onkelz auch nach 40 Jahren und 17 Alben immer noch eine der besten Deutschrock-Bands überhaupt und eine absolute Instanz sind. Also dreht die Anlage auf, reicht Kuchen und Bier, denn jeder Fan bekommt hier Onkelz pur! Hoch die Tassen!

Böhse Onkelz „Böhse Onkelz” (Rise Records/BMG) // VÖ: 28. Februar 2020

Tracklist: 01. Prolog // 02. Kuchen und Bier // 03. Des Bruders Hüter // 04. Ein Hoch auf die Toten // 05. Prawda // 06. Saufen ist wie weinen // 07. Wie aus der Sage // 08. Du hasst mich! Ich mag das! // 09. Rennt! // 10. Wer schön sein will muss lachen // 11. Der Hund den keiner will // 12. Flügel für dich // 13. Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf

Böhse Onkelz Tour 2020:

15.04. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

17.04. Dresden, Messe Halle 1

18.04. Berlin, Mercedes-Benz Arena

19.04. Erfurt, Messehalle

21.04. Hamburg, Barclaycard Arena

22.04. Rostock, Hansemesse

24.04. Magdeburg, Getec Arena

25.04. Nürnberg, Arena

28.04. München, Olympiahalle

29.04. Leipzig, Messehalle

01.05. Köln, Lanxess Arena

02.05. Stuttgart, Schleyer-Halle

03.05. Kempten, Bigbox

05.05. Wien (AT), Stadthalle

07.05. Chemnitz, Messe

08.05. Hannover, TUI Arena

40 Jahre – Die Jubiläumsshows

28.08.2020 – Das Bett, Frankfurt

29.08.2020 – Das Bett, Frankfurt

01.09.2020 – Hugenottenhalle, Neu-Isenburg

02.09.2020 – Jahrhunderthalle, Frankfurt

04.09.2020 – Waldstadion, Frankfurt

05.09.2020 – Waldstadion, Frankfurt