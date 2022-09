Blind Guardian „The God Machine“ – Musiktipp – Lange mussten Fans auf den elften Langspieler der Krefelder Metal-Urgesteine warten. Es sind seit dem letzten Album „Beyond the Red Mirror“ ganze sieben Jahre ins Land gezogen, um genau zu sein. Die lange Wartezeit haben Sänger Hansi Kürsch und seine Mannen indes beeindruckend genutzt.

Denn der neue Dreher „The God Machine“ ist ein gewaltiges, so vielschichtiges und doch so vertrautes Metal-Monster geworden. Dies weit weniger progressiv als zuvor. Vielmehr besinnt man sich auf alte Tugenden. Herausgekommen sind neun famose Tracks, die für sich stehen und somit nicht Teil eines Konzeptalbums sind. Schon der Opener „Deliver Us From Evil“ baut sich wie ein gewaltiger Tsunami auf, um dann seine ganze Kraft zu entfalten.

Episch geht es generell auf dem ganzen Album zu, auch verspürt man doch immerzu herrliche Old-School-Vibes. Dass Blind Guardian sich alter Stärken besinnen, ist für „The God Machine“ nicht mit Negativität behaftet, setzt hier doch keiner der Tracks auch nur ansatzweise Staub an. Getragen werden die Songs wie immer von Hansis unvergleichlichen Vocals, die auch nach all den Dekaden so wuchtig und erhaben aus den Boxen rollen wie vor 35 Jahren.

Und machen wir uns nichts vor, es ist eben Hansis Stimme, die jeden Song und jedes Album unverkennbar zu einer Blind-Guardian-Platte machen. Demnach dürfen sich Fans auf die volle Breitseite musikalischer Epicness freuen, die mal komplex ist, dann wieder klassisch melodisch, von Thrash Metal, über symphonische Erhabenheiten bis zu wahren Power Metal-Granaten reicht.

Während sich der eine oder andere Song direkt beim ersten Hören offenbart, wie Blind-Guardian-Lieder in Reinkultur wie „Violent Shadows“ und „Blood Of The Elves“, gibt es auch Tracks wie „Secret Of The American Gods“ oder „Destiny“, die erst nach mehrmaligem Hören ihre ganze Magie entfalten.

„The God Machine“ zeigt schlussendlich, wie man Old School und Moderne so vereint, dass am Ende ein spannender musikalischer Kreativbrocken herauskommt, der Metal-Fans aller Generationen aus den Socken klatscht. Hut ab, Blind Guardian.

Blind Guardian „The God Machine“ (Nuclear Blast) // VÖ: 2. Sep. 22

Tracklist: 01. Deliver Us From Evil // 02. Damnation // 03. Secrets of the American Gods // 04. Violent Shadows // 05. Life Beyond the Spheres // 06. Architects of Doom // 07. Let It Be No More // 08. Blood of the Elves // 09. Destiny