Rammstein-Gitarrist deutet das Ende an

Aus und vorbei? Rammstein-Gitarrist deutet das Ende an – Seit den schweren Vorwürfen gegen den Frontmann von Rammstein werden immer häufiger Mutmaßungen laut, dass die Band daran zerbrechen wird. Ein kryptischer Post von Rammsteins Gitarrist Richard Kruspe auf Instagram fungiert nun als Brandbeschleuniger dieser Gerüchte, deutet er doch ein mögliches Ende der einst so ruhmreichen Metal-Kombo an.

Zu sehen ist ein Bild, welches Kruspe mit emporgereckten Armen nach Abschluss der aktuellen Europatour auf der Bühne stehend zeigt. Dazu schreibt der Musiker bedeutungsschwanger: „Danke, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein.“

Viele User deuten diese Zeilen bereits als eine Art Abschied und Vorboten der Auflösung von Rammstein. So schreibt ein Fan etwa „Klingt nach einem Ende der besten Band“, ein anderer „Du machst uns Angst, Richard“.

Wie so oft in der jüngsten Zeit, lässt ein offizielles Statement von Rammstein auf sich warten.

Generell üben sich die Bandmitglieder hinsichtlich des Sex-Skandals um Till Lindemann in Zurückhaltung. Lediglich Schlagzeuger Christoph Schneider hatte ein Posting zu dem Thema veröffentlicht, in dem er zu verstehen gab, dass sich Lindemann von der Band „entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen“ habe.

Außerdem hatte Schneider sich für ein „ruhiges, besonnenes Reflektieren und Aufarbeiten“ auch innerhalb der Band ausgesprochen. „Und zwar alle gemeinsam, zu sechst. Wir stehen zusammen.“

Ob diesem Wunsch auch entsprechende Taten gefolgt sind, ist nicht bekannt.

Anstoß des Skandals hatten die Vorwürfe der Nordirin Shelby Lynn gegeben, die in sozialen Netzwerken behauptet hatte, bei einer Aftershow-Party der Band mit K.O.-Tropfen betäubt und körperlich misshandelt worden zu sein. Später wurde bekannt, dass junge Frauen auf Konzerten gezielt für Aftershowpartys förmlich rekrutiert worden seien, auf denen es auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll.

Quelle: gmx.net