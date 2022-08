Arch Enemy „Deceivers“ – Musiktipp – Es wird mal wieder Zeit, kräftig das Haupthaar zum Rotieren zu bringen. Denn Arch Enemy schwingen nach fünfjähriger Albumabstinenz mit ihrem neuen Studioalbum „Deceivers“ einmal mehr den Melodic-Death-Metal-Hammer. Und dieser schlägt mit voller Wucht zu, schließlich hat die Truppe um Frontröhre Alissa White-Gluz hier ein wahres Metal-Brett gezimmert.

Auf ihrer mittlerweile elften Studioplatte bedienen sie sich altbewährter Trademarks, wissen aber auch das ganze Soundgewand erfrischend aufzupeppen. Arch Enemy erklingen mit einer extremen Dynamik und Varianz wie lange nicht mehr. So beißen die elf neuen Tracks mit einer satten Melodic-Death-Metal-Grundierung zu. Dazu lässt die Band jede Menge traditionelle Heavy-Metal- und Hard-Rock-Momente mit einfließen.

Hinzu kommt, dass Alissa White-Gluz neben ihren biestigen Growls, Shouts und Screams auf „Deceivers“ vermehrt ihren cleanen Gesang in Spiel gebracht hat. Das alles in Kombination rockt gewaltig und bringt allen Tracks ein gutes Zusammenspiel von Härte sowie Melodie. Davon abgesehen sorgt das Riffing von Jeff Loomis und Michael Amott oftmals für geniale 80er Vibes, insbesondere wenn die beiden ihre feurigen Soli entfesseln.

Vermissen muss man die monströsen Melodeath-Attacken dennoch nicht. Einige Hardcore-Fans dürften zwar nicht unbedingt glücklich sein, dass Arch Enemy auf der dritten Platte mit Alissa schon stellenweise sehr gediegen und melodisch-kommerziell erklingen. Alle anderen können sich aber auf ein sehr vielseitiges Metal-Album freuen.

Das fängt schon mit dem Titelsong „Deceiver, Deceiver“ oder „Sunset Over The Empire“ an, echte wütende Hassbrocken. Wobei das epische „House Of Mirrors“ mit diesen Ohrwurmriffs ebenfalls deftig zuschlägt. Genial sind aber eben auch Tracks wie der Opener „Handshake With Hell“ oder „In The Eye Of The Storm“ mit Power-Metal-Einschlag. Nicht zu vergessen sind das rassige „Poisoned Arrow“ oder „The Watcher“, die ebenfalls zu den Highlights des Albums zählen.

Alles in allem haben Arch Enemy mit „Deceivers“ ein Studioalbum geschaffen, das „fast“ jeden Metalhead begeistern sollte – mit dieser grandiosen Mischung aus wütendem Melodeath, etlichen hymnischen Momenten, genialen Ohrwurm-Riffs und eben nicht zu vergessen: diesen satten 80er Metal-Vibes! Chapeau!

Arch Enemy „Deceivers“ (Century Media /Sony Music) // VÖ: 12.08.2022

Tracklist: 01. Handshake With Hell // 02. Deceiver, Deceiver // 03. In The Eye Of The Storm // 04. The Watcher // 05. Poisoned Arrow // 06. Sunset Over The Empire // 07. House Of Mirrors // 08. Spreading Black Wings // 09. Mourning Star // 10. One Last Time // 11. Exiled From Earth