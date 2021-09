Lange musste man auf das sechste Studioalbum der Jungs um Tom DeLonge warten. Nach rund sieben Jahren liegt nun mit „Lifeforms“ endlich der neue „Angels & Airwaves“-Dreher auf dem Plattenteller. Die Zeit seit dem 2014er Vorgänger „The Dream Walker“ haben die Kalifornier aus San Diego hörbar genutzt. Denn dem Quintett ist ein wahnsinnig intensives und vielseitiges Album gelungen.

Eine Platte, die modernen Alternative-Rock mit einigen kreativen Sound- und Genrekniffen vereint, um so den ohnehin schon eigenständigen Sound noch mal intelligent zu erweitern. Natürlich lässt der Titel „Lifeforms“ bereits vermuten, was einen thematisch auf dem Album erwartet. Schließlich ist schon lange bekannt, dass der charismatische Tom DeLonge ein bekennender Anhänger von Außerirdischen und UFOs ist.

Das klingt auch auf dem Album durch und macht zur selben Zeit diese Band auch so spannend. Wobei der ehemalige Gitarrist und Sänger der Band blink-182 beim Songwriting ferner einige sehr persönliche Geschehnisse aus seinem Privatleben verarbeitet hat. Das ist unterhaltsam, wobei der Sound der zehn frischen Angels & Airwaves Tracks noch eine ganze Ecke fesselnder geworden ist.

Denn im Vergleich zu den Vorgängerplatten hat die Band ihrem Musikstil auf „Lifeforms“ noch mehr Variation einverleibt, wodurch sich „Angels & Airwaves“ noch weiter von der Masse abheben. So hantieren sie mit Alternative Rock, der aufgebrochen wird von supereingängigen, poppigen Strukturen und packenden Indie-Punk-Riffs – aber eben auch mit Synthesizern, dank denen dieser bandtypische, hymnische Alt-Rock entsteht.

Da sind sich Tom Delonge und Mannen auch nicht zu schade, Tracks einen satten Schlag The Cure, Depeche Mode oder Box Car Racer mitzugeben. Das passt so gut zu ihrem Soundbild, dass man nicht nur gut gelaunt und gebannt der Musik lauscht, sondern aufgrund der Kreativität der Band auch positiv überrascht wird. Auf „Lifeforms“ wird viel gerockt, es gibt punkige Antreiber, aber man findet auch stille, atmosphärisch düstere Momente.

Dazu all diese tollen, supermelodischen Refrains sowie riesigen Hooks, die packen und in Erinnerung bleiben. Alles wird natürlich von der unverwechselbaren Stimme DeLonges zusammengehalten. Nie waren Angels & Airwaves so auf den Punkt – all den musikalischen Facetten zum Trotz. Darüber hinaus erstrahlen sie so unique wie nie zuvor. Das alles ist zudem großartig produziert, was dem neusten Dreher der Band diese triumphale Rückkehr ermöglicht.

Das sechste Studioalbum beinhaltet demzufolge auch einige der besten Songs, welche die Herren je geschrieben haben. Insbesondere die Songs „Euphoria“ und das geniale Ohrwurmmonster „Losing My Mind“ stehen ganz weit vorne. Aber auch so Tracks wie „Rebel Girl“, „Kiss & Tell“, „Automatic“ oder „Restless Souls“ zeigen, wie stark Angels & Airwaves geworden sind.

Fans – und jene, die es noch werden wollen – werden „Lifeforms“ lieben. Tom DeLonge hat mit seinen Angels & Airwaves schlicht eines der besten Alben des Jahres abgeliefert!

Angels & Airwaves „Lifeforms“ – (Rise Records) – VÖ: 24. September 2021

Tracklist: 01. Timebomb // 02. Euphoria // 03. Spellbound // 04. No More Guns // 05. Losing My Mind // 06. Automatic // 07. Restless Souls // 08. Rebel Girl // 09. A Fire In A Nameless Town // 10. Kiss & Tell