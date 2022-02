Amorphis – Musiktipp – Freude der epochalen Metal-Musik sollten ihre Lauscher ganz weit aufsperren. Denn die Finnen aus Helsinki sind aus dem hohen Norden zu uns gewandert und haben ihr mittlerweile 14. Studioalbum im Schlepptau. Getauft haben Amorphis ihr neues Werk „Halo“ – und knüpfen nahtlos an den gigantischen Vorgänger „Queen of Time“ an.

Auch die elf neuen Tracks strotzen von der ersten bis zur letzten Minute vor extremer Dynamik und Energie. Außerdem scheppert die Band mit ihren so geliebten Trademarks durch die Boxen, sodass sich auch der Dreher Nummer 14 unverkennbar nach Amorphis anhört. Allerdings mit so vielen musikalischen Nuancen und Varianz versehen, dass man wieder auf eine einzigartige Reise genommen wird.

Eine, die wie „Queen of Time“ lyrisch auf dem finnischen Nationalepos „Kalevala“ gründet und modern interpretiert wurde. Musikalisch wütet indes herrlich wuchtiger Melodic Death Metal, der aber immer wieder Progressive-, Folk- und auch rockigen Elementen die Hand reicht. So entsteht abermals ein Feuerwerk aus harten sowie seichten Passagen, die perfekt ineinandergreifen.

Verstärkt wird dies durch die unverwechselbaren Gesangwechsel von Tomi Joutsen, der immer wieder zwischen tiefen, unfreundlichen Growls und seinem begnadeten cleanen Gesang wechselt. Im Vergleich zu den beiden Alben „Under The Red Cloud“ (2015) sowie „Queen Of Time“ (2018) aus der Trilogie, präsentiert sich „Halo“ sogar noch einen Tick härter und rundet die musikalische Reise in drei Akten perfekt ab.

An dieser Stelle muss man auch Produzent Jens Bogren ein dickes Lob aussprechen, der bei allen drei Platten einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass sich Amorphis mit dieser Trilogie ein Denkmal im Genre aufgestellt haben. Denn was hier mit „Halo“ abgeschlossen wurde, ist ganz großes Arrangement-Kino auf einem schier unschlagbar hohen Niveau. Schaut man auf die elf Songs des Albums, will man eigentlich gar nicht Einzelne hervorheben.

Denn „Halo“ ist als Gesamtkomposition ein so bewegliches Monster. Wer aber Anspieltipps benötigt, kann sich direkt von dem fetzig-bombastischen Opener „Northwards“ überzeugen lassen. Aber auch der Titeltrack „Halo“ oder „When The Gods Came“ sorgen mit ihren supereingängigen Refrains und Melodien für Hörspaß und haben zusammen mit „The Wolf“ das Zeug für neue Amorphis-Hymnen. Wobei auch das eher sperrige „Windmane“ seine Reize besitzt.

Tracks wie „A New Land“, „On The Dark Waters“, das eher ruhige „War“ oder „The Moon“ sind extrem starke Song-Biester, die nicht nur eingängige Hooks und tolle Refrains aufweisen, sondern auch so viele musikalische Elemente offenbaren wie orientalische Klänge, Chorgesang oder sphärisches Keyboardspiel.

Dazu die immer wieder einbrechenden Death Metal-Parts – und fertig ist ein Studioalbum, das locker mit „Queen of Time“ mithalten kann, wenn nicht sogar eine Nasenspitze besser ist. Nun, das bedeutet auch, dass Amorphis sich wieder mal selbst übertroffen und ihre Klangwelt noch weiter ausgebaut haben. Das ist beeindruckend – und deshalb dürfen alle Metalheads niederknien und diesem fantastischen Meisterwerk huldigen.

Danke Amorphis! Chapeau!



Amorphis „Halo“ (Atomic Fire) – VÖ: 11.02.2022

Tracklist: 01. Northwards // 02. On The Dark Waters // 03. The Moon // 04. Windmane // 05. A New Land // 06. When The Gods Came // 07. Seven Roads Come Together // 08. War // 09. Halo // 10. The Wolf // 11. My Name Is Night