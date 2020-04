Dreht die Boxen auf, in dieser Woche gibt es frischen Pop-Punk auf eure Lauscher. All Time Low haben nämlich ihr neues Studioalbum „Wake up, Sunshine“ ausgepackt. Und im Gegensatz zu ihrem 2017er Vorgänger „Last Young Renegade“ kehren die US-Jungs voll und ganz zu ihren Wurzeln zurück. Heißt: rassiger, catchy Pop-Punk deluxe. Die perfekte Mucke zum Frühling mit dem Clou, trotz eingängiger Melodien stets Tiefe in den Texten zu haben.

Frontmann und Gitarrist Alex Gaskarth beweist mit seinen Jungs trotz des musikalischen Schritts zurück, dass sie eine phänomenale Entwicklung als Band genommen haben. Denn trotz der Rückgewinnung ihres Signature-Sounds damaliger Hitalben wie „Future Hearts“, tönen sie erfrischend modern. Das macht einfach Spaß, wenn ihre Melodien und prägenden Refrains in jede Hirnwindung dringen und sich am Ende ein breites Grinsen beim Fan im Gesicht abzeichnet.

Das achte Album des Quartetts aus Baltimore präsentiert sich dabei einen Tick weniger nachdenklich und besitzt weniger Genrespielereien. Nein, „Wake up, Sunshine“ sendet herrlich packenden Punkrock mit poppigen Melodien, schillernden Riffs und echten Ohrwürmern. Dazu wieder einmal diese unvergleichlichen Power-Vocals Gaskarths – fertig ist eine All-Time-Low-Platte, die mit ihren 15 Tracks rockt und Freude bereitet.

Anspieltipps sind hier ganz klar „Some kind of disaster“, „Sleeping in“, „Wake Up, Sunshine“ „Safe“ oder „Clumsy“. Freut euch daher auf kraftvollen Pop-Punk mit Hirn und Seele. Ein Album, mit dem ihr einen Trip in die Band-Vergangenheit macht, ohne dabei das Hier und Jetzt zu verlassen. Applaus … doch nun dreht die Anlage auf!

All Time Low „Wake up, Sunshine” (Fueled by Ramen) // VÖ: 03. Apr. 20

Tracklist: 01. Some Kind Of Disaster // 02. Sleeping In // 03. Getaway Green // 04. Melancholy Kaleidoscope // 05. Trouble Is // 06. Wake Up, Sunshine // 07. Monsters feat. Blackbear // 08. Pretty Venom (Interlude) // 09. Favorite Place feat. The Band CAMINO // 10. Safe // 11. January Gloom (Seasons pt. 1) // 12. Clumsy // 13. Glitter & Crimson // 14. Summer Daze (Seasons pt. 2) // 15. Basement Noise