Spotify: Abo-Preise werden in Deutschland deutlich teurer – Die Preise anzuheben, ohne dafür einen Mehrwert in Sachen Funktionsvielfalt oder Angebot zu bieten, ist im Bereich der Streamingdienste derzeit offenbar en vogue. Der aktuellste Eintrag auf der immer länger werden Liste ist der Musikstreamingdienst Spotify, wo das Einzel-Abo den Kunden erstmals zweistellig zu stehen kommt. Doch auch alle anderen Tarife werden teurer.

„Diese Preisänderungen helfen uns dabei, den Fans weiterhin einen Mehrwert zu bieten“, begründet das Unternehmen diesen Schritt. Weiter heißt es, dass die neuen Preise erforderlich seien, „damit wir bei sich ändernden Marktbedingungen weiterhin innovativ sein können“.

So teuer wird es künftig:

Anstelle von bisher 9,99 Euro werden für ein Individual-Abo künftig 10,99 Euro fällig. Der Duo-Tarif für zwei Personen wird mit nunmehr 14,99 Euro zwei Euro teurer, das Familien-Abo für bis zu sechs Personen steigt um drei Euro auf 17,99 Euro. Studenten müssen einen Euro mehr und damit nun 5,99 Euro hinlegen.

Für Bestandskunden gilt eine „Kulanzfrist von drei Monaten“ bis die neuen Preise greifen.

Dabei hat man nun die Wahl, der Erhöhung zuzustimmen, so dass man ab dem 1. Januar 2024 mehr für sein Abo zahlt, oder abzulehnen, was dazu führt, dass man auf die kostenfreie Basis-Version heruntergestuft wird. In dieser ist dann kein Download auf das eigene Gerät mehr möglich, die Titel können nicht in einer gewünschten Reihenfolge abgespielt werden und zwischen den Songs läuft außerdem noch Werbung.

In vielen anderen Ländern der EU sowie den USA wurde die Preiserhöhung bereits im Juli umgesetzt, die Schweizer hat es im August erwischt. Deutschland, die Philippinen und Südafrika ziehen nun nach.

Quelle: focus.de