Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Klempner denkt? Das Kind in uns beschwört natürlich sofort ein Bild von Super Mario herauf, während der erwachsene Teil unserer Fantasie sicherlich das eine oder andere Porno-Szenario vor Augen hat.

Schließlich sind die Fachmänner aus der Gas- und Wasserinstallationsbranche ein verschwenderisch häufig genutztes Motiv, wenn es darum geht, willfährige Opfer für sexlüsterne Hausfrauen zu finden. Uns ist natürlich selber klar, dass es in der Realität eher selten zu derartigen Szenen kommen dürfte, aber was wäre wenn?!

Um das herauszufinden, hat sich die junge Dame im folgenden Video an die selbsternannten Profis des Youtube-Channels „To catch a Cheater“ gewandt. Ihr Freund ist nämlich Klempner, und aus irgendeinem Grund ist sie misstrauisch, was seine Haltung zum Thema Treue betrifft.

Wir finden zwar nicht unbedingt, dass der Knabe wie ein typischer Gigolo rüberkommt, aber vielleicht hat die Gute ja ganz einfach zu viele Pornos geguckt.

Damit der Test also auch unter möglichst realistischen Bedingungen stattfindet, wird der Herr Klempner also in eine sexy Falle gelockt, die sich kein Sexfilm-Drehbuchautor besser hätte ausdenken können. Heiße Lady in aufreizenden Dessous, ein verstopfter Abfluss, ihr wisst schon.

Ja, die Herrschaften von „To catch an Cheater“ wissen nun einmal, wie man Männer aufs Glatteis führt, um die wirklich wahre Wahrheit zum Vorschein zu bringen. Und solltet ihr nun glauben, eine gewisse Verachtung für diese selbstgerechten YouTube-Crétins aus unseren Zeilen herausgelesen zu haben, dann täuscht ihr euch nicht.

Und von Frauen, die ihre Kerle auf so eine Art auf die Probe stellen, fangen wir am besten gar nicht erst an. Der Klempner ist dafür aber eine ganz coole Sau!