Der weibliche Orgasmus ist in der Pop-Kultur ein solches Thema, dass er beinahe einem Mythos gleichkommt. Eine aktuelle Langzeitstudie nahm sich des weiblichen Höhepunktes an und konnte ermitteln, dass es de facto nicht ein, sondern gleich drei Orgasmen der Frau gibt. Die Experten maßen für ihre Untersuchung die unterschiedlichen „Stufen des Vergnügens“.

Dabei konnten sie aufzeigen, dass die weiblichen Höhepunkte von leichten Wellenbewegungen bis hin zu beinahe vulkanischen Explosionen alles umfassen können, wie „LADbible“ berichtet. Geleitet wurde die Langzeitstudie von Professor James Pfaus, einem Neurowissenschaftler der Prager Karls-Universität. Unter anderem wurden für die Studie 54 Frauen gebeten, einen Bluetooth-fähigen Vibrator namens „The Lioness“ – übersetzt: „die Löwin“– zu verwenden, bis sie den Orgasmus erreichten.

Dabei wurden die Beckenbodenmuskeln der Frauen beobachtet

Angesichts unterschiedlicher Kontraktionen konnten die Lustgipfel der Probandinnen in drei Kategorien eingeteilt werden: die „Welle“, die „Lawine“ und der „Vulkan“. In einer Mitteilung zu den Ergebnissen erklärte Pfaus: „Wir führen eine Langzeitstudie mit Frauen durch, welche The Lioness benutzen, um herauszufinden, wie diese verschiedenen Muster subjektiv als Orgasmus erlebt werden, als Grad der Lust, und woher die Stimulation, die sie auslöst, hauptsächlich kommt.“

„The Lioness“ verfügt über zwei Sensoren an den Flanken, welche in der Lage sind, an Anspannungen des Beckenbodens zu messen und sich dann an den Rhythmus solcher Bewegungen anzupassen, wie „LADbible“ erläutert. So konnten die Wissenschaftler sich die inneren Körperbewegungen der Teilnehmerinnen ihrer Studie präzise anschauen, während sich diese dem Höhepunkt näherten.

Häufigste Form des Orgasmus war dabei in der Studie „die Welle“

26 der Teilnehmerinnen erlebten diesen Typus, der wellenförmig verläuft. 17 weitere nahmen ihn als Lawine wahr, elf von ihnen erlebten den vulkanischen Orgasmus. So erläuterte Praus:

„Die Welle sieht aus wie Wogen oder aufeinanderfolgende Kontraktionen von Spannung und Entspannung beim Orgasmus. Die Lawine reitet auf einer höheren Beckenbodenspannung mit Kontraktionen, welche die Spannung während des Orgasmus nach unten absenken. Der Vulkan reitet auf einer niedrigeren Beckenbodenspannung, explodiert dann aber während des Orgasmus in Spannung und Entspannung.“

Welche Folgerungen die Experten aus ihren Feststellungen zogen, darauf geht der Quellartikel nicht ein.

Quelle: ladbible.com