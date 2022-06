Studie: Die beliebtesten Porno-Suchbegriffe von Frauen – Habt ihr gewusst, oder besser geahnt, dass weltweit pro Minute 80.032 Menschen auf Pornhub gehen, dabei 77.861 Begriffe in die Suchmaske eingeben und ganze 219.985 Videos anklicken? Und auch wenn es in der gesellschaftlichen Wahrnehmung mitunter so erscheinen mag, sind es schon lange nicht mehr nur Männer, die für diese Zahlen sorgen.

Das belegen aktuelle Statistiken der beliebten Plattform, die alljährlich mit einem gutgelaunten Augenzwinkern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Aus diesen geht hervor, dass man alleine für das im Jahr 2019 hinzugekommene Videomaterial ganze 169 Jahre bräuchte, um alles durchzusehen. Da sollte doch für alle was dabei sein.

Schauen wir also mal, was die Menschen in Sachen Pornos so getrieben haben:

Auf den oberen Plätzen lieferten sich die Suchbegriffe „Japanese“ und „Hentai“ ein heißes Rennen um die Spitze. Wie im Vorjahr mussten sich die pornographischen Mangas jedoch abermals mit dem zweiten Platz begnügen. Dahinter folgen dichtauf das gute alte „Lesbian“ und der Klassiker „Milf“, die wohl nie aus der Mode geraten werden.

Etwas spezieller wird es dann mit „Korean“ und „Asian“, die beide im Vergleich zum Vorjahr ordentlich aufholen konnten. „Step Mom“ schaffte es damit nur noch auf Platz 7, „Massage“ rutschte auf Platz 8. Auch „Anal“ verlor mit Platz 9 etwas an Boden, konnte sich aber noch knapp gegen „Ebony“ auf Platz 10 behaupten.

Besonders hart getroffen hat es die „Teens“, die hinter „Big Ass“ auf den 12. Platz verwiesen wurden. Auch „Threesome“ war nicht mehr so beliebt wie im Vorjahr, platziert sich aber noch vor den stark an Popularität zugenommen „Anime“, „Public“ und „Creampie“.

Wenig überraschend gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während Männer mit großen Abstand „Japanese“ auf den ersten Platz klickten, folgen auf den weiteren Plätzen in absteigender Reihenfolge „Amateur“, „Mature“, „Milf“ und „Hentai“.

Und hier die beliebtesten Porno-Suchbegriffe von Frauen:

01. Lesbians

02. Popular with Women

03. Japanese

04. Threesome

05. Ebony

06. Amateur

07. Anal

08. Mature

09. Hentai

10. MILF

11. Big Dick

12. Gangbang

Ganz besonders vielsagend ist die Kategorie „Häufiger von Frauen geguckt“

Dieser können wir entnehmen, dass Frauen im Vergleich zu Männern um den Faktor 260 Prozent häufiger nach „Pussy Licking“ suchen, nach „Solo Male“ um 222 Prozent und „Fingering“ um 183 Prozent. „Popular with Woman“ belegt mit 149 Prozent einen überraschend niedrigen Rang, dass „Lesbian“ mit 147 Prozent den fünften Platz einheimst, verwundert indes weniger. Es folgen „Scissoring“ (139 Prozent), „Muscular Men“ (137 Prozent), „Romantic“ (130 Prozent), „Bisexual Male“ (90 Prozent), „Double Penetration“ (89 Prozent), „Threesome“ (88 Prozent) und „Gangbang“ (85 Prozent).

Quelle: watson.ch