So oft kommt Deutschland beim Sex

Sex-Studie: So oft kommt Deutschland beim Sex – Es ist immer wieder die Rede davon, dass Frauen seltener zum Orgasmus kommen als Männer. US-Studien konnten bereits belegen, dass dies auch tatsächlich stimmt, und nun gibt es auch Zahlen aus Deutschland, die vor allem aber hinsichtlich der hiesigen Lieblingsstellungen mit einer Überraschung aufwarten.

Spielzeug-Hersteller Arcwave hat 1003 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zu ihrem Sexleben befragt.

Dabei zeigte sich, dass 48 Prozent der Männer jedes Mal einen Orgasmus haben, während es bei den Frauen lediglich 18 Prozent sind. Weitere 30 Prozent erleben „meistens“ einen Höhepunkt, 14 Prozent „jedes zweite Mal“, ebenfalls 14 Prozent „manchmal“ und rund sechs Prozent „nie“.

Der sogenannte „Orgasm Gap“, also die klaffende Lücke zwischen den Orgasmen bei Mann und Frau, ist durch ältere Studien bereits gut belegt, welche sich mit den aktuellen Zahlen aus Deutschland decken.

Besagter US-Studie zufolge besteht der Orgasm Gap vor allem bei heterosexuellen Frauen – sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle, schwule und bisexuelle Männer kommen mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Höhepunkt.

Besser wird es bei der Selbstbefriedigung: Der Umfrage zufolge kämen hier 59 Prozent aller Befragten „immer“ zum Orgasmus.

Vermutlich erklärt das auch, weshalb die Deutschen häufiger masturbieren, als mit ihren Partnern Sex zu haben. So hat gerade mal ein Drittel der Befragten einmal pro Woche Sex, während sich rund die Hälfte einmal in der Woche selbst befriedigt.

Teil des Fragenkataloges waren darüber hinaus die Lieblingsstellungen.

Auf Platz 1 landete dabei die Missionarsstellung (29 Prozent), Silber geht an die Doggy-Stellung (22 Prozent), Platz 3 an die Reiterstellung (17 Prozent). Drei Prozent bevorzugen hingegen „Table Top“, wobei die Frau auf einem Tisch sitzt und der Mann vor ihr steht.

Hinsichtlich der Zufriedenheit bewerten 41 Prozent der Deutschen ihr Sexualleben als „überdurchschnittlich gut“. Mit Blick auf unsere europäischen Nachbarn, wo Arcwave ebenfalls nachfragte, ist das allerdings ein eher ernüchterndes Ergebnis.

So empfinden beispielsweise 78 Prozent der befragten Spanier ihr Sexleben als überdurchschnittlich, in Italien sind es 70 Prozent und in Großbritannien 59 Prozent.

Quelle: welt.de