Studie: Die zehn größten Warnsignale beim Date – Unzählige Menschen in Deutschland sind täglich auf der Suche nach einem neuen Partner. Doch die Suche ist meist gar nicht so einfach. Vor allem deshalb, weil Singles beim ersten Date und auch in der Phase des Kennenlernens danach auf alles achten, was am Gegenüber stören könnte. In der Dating-Sprache nennt man derlei Warnsignale „Red Flags“.

Die Dating-Plattform „ElitePartner“ hat nun eine Studie veröffentlicht, die sich genau mit diesen Warnsignalen beschäftigt. Um schon beim ersten Date oder der Kennenlernphase schnell aussortieren zu können, hat „ElitePartner“ nun die zehn schlimmsten Red Flags veröffentlicht. An der Studie nahmen insgesamt 2058 Singles im Alter von 18 bis 69 Jahren teil.

Nachfolgend findet ihr die zehn Verhaltensweisen, die man laut Auswertung der Analyse tunlichst vermeiden sollte.

01. Beschwerden und Jammereien (45 Prozent)

02. Häufige Erwähnung von Ex-Partner/in (40 Prozent)

03. Sich selten von sich aus melden (38 Prozent)

04. Häufige Missverständnisse (38 Prozent)

05. Persönliche Kritik, Abwertung (35 Prozent)

06. Sprunghaftes Verhalten (35 Prozent)

07. Keine Vorstellung bei Familien-/Freundeskreis (30 Prozent)

08. Selten von sich aus Treffen vorschlagen (29 Prozent)

09. Wenig über Gedanken und Gefühle sprechen (27 Prozent)

10. Ausflüge/Urlaube mit anderen planen (27 Prozent)

Obendrein zeigte die Studie, dass insbesondere Frauen wesentlich kompromissloser beim ersten Daten und Kennenlernen sind als Männer. Immerhin ganze 48 Prozent der weiblichen Teilnehmer gaben an, dass sie sich bei Kritik zum Beispiel über ihre Kleidung, Geschmack oder Einstellung, vom Date abwenden würden. Dem gegenüber gaben nur 23 Prozent der Männer an, dass sie persönliche Kritik beim Date so sehr irritierten würden, dass sie sich schnell zurückziehen.

