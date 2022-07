Studie: Die beste Stellung für den weiblichen Höhepunkt: Eine im Magazin „Sexologies“ vorgestellte Studie will herausgefunden haben, in welcher Stellung heterosexuelle Frauen beim Geschlechtsverkehr am ehesten zum Orgasmus kommen. Und obschon man meinen sollte, das Ergebnis sei ein spektakulärer Akt der kamasutrischen Liebeskunst, gestaltet sich die Sachlage am Ende dann doch eher bodenständig.

Anlässlich der Studie untersuchten Gynäkologen der „New H Medical“-Klinik in New York den Blutfluss in der Klitoris sowohl vor als auch nach dem Geschlechtsverkehr in verschiedenen Stellungen.

Faustregel dabei: Je mehr, desto besser.

Getestet wurden dabei folgende Stellungen: „von Angesicht zu Angesicht/Frau oben, sitzend/von Angesicht zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht/Mann oben (mit und ohne Kissen) und kniend/Penetration von hinten“

Überraschenderweise schnitt letztgenannte Stellung – umgangssprachlich auch als Doggystyle bekannt – am schlechtesten ab. In der Studie heißt es dazu: „Der klitorale Blutfluss nahm nach jeder Stellung zu, mit Ausnahme der knienden/rückwärtsgerichteten Stellung.“

Als Grund wird angeführt, dass diese Stellung den geringsten direkten Kontakt mit der Klitoris erzeugt, weshalb die Erhöhung des Blutflusses im Vergleich zu anderen Stellungen zu vernachlässigen sei.

Und weiter: „Positionen, in denen die Schwerkraft des stoßenden Partners in die gleiche Richtung wie die Stoßkraft ging (und damit die Stoßkraft verstärkte), führten zu einem intensiven klitoralen Blutfluss (von Angesicht zu Angesicht/Frau oben und von Angesicht zu Angesicht/Mann oben).“

Reiter- und Missionarsstellung schlagen also den Doggystyle.

Noch besser wird es aber, wenn bei der Missionarsstellung ein Kissen unter dem Becken der Frau mit ins Spiel kommt: „Die Verstärkung der face-to-face/männlich-oben-Position mit einem Kissen erzeugte eine Komponente der männlichen Beckenschwerkraft in Richtung der Klitoris; dies führte zu einem stärkeren Blutfluss zu allen Komponenten des Schwellkörpers.“

Allerdings sind die Ergebnisse nicht unbedingt repräsentativ zu nennen, da lediglich ein einziges gesundes Paar untersucht wurde, welches „den Forschern gut bekannt“ gewesen sei, und auch nur ein paar recht klassische Stellungen.

Die Ergebnisse könnten also je nach Zusammenstellung der Paare und persönlichen Präferenzen stark variieren.

Quellen: tag24.de , sciencedirect.com