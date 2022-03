Das Wetter ist grauenvoll heiß, man mag gar nicht herausgehen und schließt sich deshalb in der mindestens genauso schlecht klimatisierten Hütte ein. Was also Besseres tun, als mit der Freundin das tolle Spiel „Finger oder Schwanz?" zu spielen? Bei „Finger oder Schwanz?" muss die Freundin ihre Augen schließen und der Freund berührt sie irgendwo am Körper – und sie muss raten, ob es sein Penis oder seine Finger sind.

In einem Video des YouTube-Channels Frenchy SungaAttack geht die ganze Aktion allerdings nach hinten los und so bekommt der Freund in aller Gänze zu spüren, wie klein sein Prachtstück doch tatsächlich ist. Wie groß das Ding seines Bruders ist, weiß er nach dem Spiel jedoch auch. Eine unangenehme Situation für das Paar, ein witziges Video für uns. Wir wünschen beim Anschauen jedenfalls viel Spaß. Nachmachen nur bedingt empfohlen!