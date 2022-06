Unsere Welt ist ein wunderbarer Ort voller Wunder, Mysterien und Geheimnisse. Die unerforschten Weiten der Tiefsee, die tiefsten Dschungel, das ewige Eis. Doch man muss nicht immer reisen, um Antworten auf die drängendsten Fragen zu erfahren. Zumindest, wenn man ein Kerl ist. Denn manchmal genügt es, sich im Internet zu tummeln. Dort beantworten die Macher der Videos von woodrocket.com die drängendsten Fragen der männlichen Menschheit. Etwa die nach dem perfekten Handjob. Oder besser: Sie lassen beantworten …

Weibliche Größen der *hüstel* Erwachsenenunterhaltung wie Aiden Starr, Abigail Mac, Amber Ivy, Missy Martinez, Anny Aurora, Arabelle Raphael, Dixie Comet, Lily Ivy, Bliss Dulce, Leah Gotti oder Charlotte Cross erklären vor der Kamera, auf welche Weise sie „bei ihm“ Hand und welche Maßstäbe sie dafür anlegen.



Wer jetzt meint, es gäbe nur eine richtige Antwort, den werden sie enttäuschen – denn neben der richtigen Technik, egal, ob „Korkenzieher“ oder „Twister“, sowie der Geschwindigkeit, scheint auch der Augenkontakt eine Rolle zu spielen. Schnell stellt sich heraus: Wie so oft im Leben gibt es nicht die eine, allumfassende Antwort – was sich am Ende als Perfektion erweist, ist vor allem eins: hochgradig von den Beteiligten abhängig. Schade. Macht das Filmchen aber nicht weniger informativ.