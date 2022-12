Obgleich ein erfolgreicher Pornostar ist Hanna Secret in Sachen Sex-Stellungen erstaunlich bodenständig geblieben. In einem Video zu dem Thema erklärt die 26-Jährige, zwar absolut kein Profi in Sachen Kamasutra zu sein, uns aber zumindest verraten zu können, welche Stellungen sie toll findet, welche ihrer Meinung nach bei Männern gut ankommen und welche ihr persönlich am meisten zum Orgasmus verhelfen.

Von vielen oft als „Blümchensex“ abgetan, hat die Missionarsstellung Hanna zufolge sehr viele Vorteile.

„Für die Frau ist es halt megaentspannend, sie muss sich dabei nicht viel bewegen“, erklärt die Sex-Expertin. Außerdem könne man sich dabei in die Augen blicken, und „er hat natürlich auch einen Blick auf ihre anderen schlagfertigen Argumente, die sich in der Höhe des Brustkorbes befinden“.

Hanna führt aus, dass es sich dabei um eine Stellung handelt, bei der Frauen auf jeden Fall zum Orgasmus kommen können, wenn auch nicht alle, was aber überhaupt nicht schlimm sei.

Das Problem – wenn man es denn überhaupt als solches bezeichnen mag – ist nämlich, dass Frauen dabei nur vaginal und nicht auch klitoral befriedigt werden. Von daher bietet sich die Missionarsstellung als Einstieg an.

„Zweite Stellung wäre jetzt von mir als Favorit der Doggy-Style gewählt.“

Auch hier kann die Frau sich laut dem Camgirl wieder entspannen, hat der Part dahinter doch ein bisschen mehr zu tun, dafür aber eine „wunderbare Aussicht auf das, was vor ihm ist.“

Hanna betont jedoch, dass man als Frau dabei nicht unbedingt passiv sein muss: „Wenn man noch tiefer geht als Frau kann man dabei natürlich das Becken dementsprechend shaken lassen, so richtig twerken damit, oder natürlich sich vor- und zurückbewegen.“

Ob langsam oder schnell könne man in dieser Stellung wunderbar variieren, jedoch ist der Doggy-Style für Hanna persönlich keine Stellung, bei der sie zum Orgasmus kommen könne.

Zu ihrer Lieblingsstellung erklärt Hanna von daher den Reiter – also jene, bei der die Frau auf dem Mann sitzt.

Denn: „Ich kann hier am besten zum Höhepunkt kommen, weil man als Frau gleich auf zwei Wegen befriedigt wird. Also einmal vaginal und aber auch klitoral, indem man sich an dem Becken des Mannes reiben kann.“

Außerdem hat diese Stellung „ultraviele Variationen“, so zum Beispiel den Reverse, bei dem die Frau sich in der Reiterstellung mit dem Rücken zum Mann dreht.

Letzten Endes ist die Wahl der richtigen Stellung davon abhängig, was das Gegenüber mag: „Es gibt zwei verschiedene Typen Mann: Der eine steht mehr auf die Oberweite, der andere steht eher auf die Hinterweite.“

„Wenn man das herausgefunden hat, kann man noch viel besser die Vorlieben seines Gegenübers befriedigen.“

Soll es hingegen etwas romantischer und kuscheliger zugehen, bietet sich der Löffel an „in dem Mann und Frau einfach ganz eng beieinander auf der Seite liegen und der Mann von hinten in die Frau stößt.“

Laut Hanna ist dies aber immer eine Frage der Tagesform: „An manchen Tagen mag ich es halt ruhiger und softer, an manchen Tagen mag ich es schon ein bisschen schneller und auch mal doller.“

