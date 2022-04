Rocky Emerson verrät ihre Männervorlieben – Unter den Starlets der Erotikfilm-Branche gilt sie als die Größte – womit tatsächlich ihre Körpergröße gemeint ist: Denn Rocky Emerson ist eine hochgewachsene Frau und gilt der Branche entsprechend als „größter weiblicher Pornostar der Welt“. Unlängst offenbarte sie ein verblüffendes Detail, welches man als Mann wohl nur selten von Frauen höher: Sie bevorzugt Typen, die kleiner sind als sie.

Etwas mehr als 1,90 Meter misst die tätowierte Erotikdarstellerin und blickt dennoch nicht auf kleinere Männer herab, wie sie unlängst Porno-Regisseurin Holly Randall in einem Podcast namens „Unfiltered“ aus dem Nähkästchen plauderte:

Emerson wörtlich: „Als ich anfing, versuchten die, mich mit all den großen Jungs zu verkuppeln, aber keiner von ihnen war so groß wie ich. Dann haben sie mich mit den kleinen Jungs zusammengebracht, und dann wurde das langweilig. Es musste ein 'Ding' sein, sonst hätten sie mich nicht gecastet, sie sagten: 'Du hast viele Tattoos und bist supergroß, was sollen wir mit dir machen?' “

Sie betonte: „Leute, die größer sind als ich, machen mich eher kirre, weil ich das nicht gewöhnt bin. Ich finde das echt, echt unangenehm. Ich fühle mich tatsächlich weniger von Menschen angezogen, die beträchtlich größer sind als ich. Mein Freund misst 1,83 Meter und für mich ist das in Ordnung. Für mich fühlt er sich klein an, er ist einfach dünn und kürzer als ich, aber deswegen sage ich ja nicht gleich ‚Oh, jetzt finde ich dich nicht mehr attraktiv.‘“

Stattdessen heißt es: „Ich sag eher so, ‚Ich bin größer als du.‘ Ist einfach ’ne Tatsache.“

Sollte Sie doch einmal einen Mann daten, der beträchtlich größer sei als sie, so werde es dauern, bis sie sich in seiner Gegenwart entspanne und „sicher“ fühlen werde, offenbart Emerson in dem Gespräch. Auch räumte sie ein, dass sie sicher anders über kleinere Männer denken würde, wäre sie selbst nicht so groß, wie das nun mal der Fall sei. Emerson führte aus: „Wenn ich Leute umarme, die größer sind als ich, fühle ich mich erdrückt, ich bin es nicht gewohnt, dass mein Gesicht verdeckt wird.

Also date ich normalerweise Leute, die um die 1,80 Meter groß sind, aber derjenige vor ihm [ihrem Freund] war irgendwas zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und es war nie eine Riesensache, er hat nur gesagt, dass die Leute uns anstarren. Und genau so fühle ich mich als 1,90-Person. Wenn ich 1,70 m groß wäre, würde ich vielleicht jemanden wollen, der ein bisschen größer ist als ich.“

Quelle: ladbible.com