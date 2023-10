Zweiter „Prime Day“ 2023 steht vor der Tür: Was ihr zum neuen Schnäppchen-Event wissen solltet – Das Schnäppchen-Event Amazon Prime Day ist in jedem Jahr ein großer Erfolg für das Unternehmen. Nun gibt es daher wohl auch mit den „Prime Day Deals“ den zweiten Prime Day in nur einem Jahr, wenn auch unter anderem Namen. Wenn ihr diese Zeilen lest, läuft die Aktion möglicherweise bereits oder steht sehr kurz bevor. Denn bereits ab Mitternacht in der Nacht vom 09. auf den 10. Oktober geht es los. Hier einige Infos dazu.

Gesammelt hat sie das Technik-Portal „WinFuture“, das seine Leser über die zweite Runde des Amazon-Aktionstages informiert. „Prime Day Deals“ nennt sich die Fortsetzung der Schnäppchen-Aktion wohl nicht zuletzt deshalb, weil das Ganze gleich zwei Tage lang geht: Vom eingangs erwähnten Beginn in der Nacht auf den 10. Oktober bis zum 11. Oktober um 23:59 Uhr läuft die Veranstaltung. Wie üblich wird es dabei einen Mix aus sogenannten Blitzangeboten und täglichen Deals geben.

Insbesondere interessant in dieser Hinsicht:

Der Technikbereich, wie „WinFuture“ betont. Vor allem hier ist Amazon bei seinen Deal-Aktionen erfahrungsgemäß gut aufgestellt. Dieser neue Prime Day im Oktober 2023 wartet in gleich 19 Ländern mit tausenden Produkten auf, welche zu deutlich reduzierten Preisen veräußert werden. Oder wie Amazon es selbst nennt: „Zwei Tage voller Angebote“. Ferner gilt dasselbe wie bei den letzten Prime Days:

Die ganze Aktion ist nur für Kunden mit laufendem Prime-Abo beim Versandhausgiganten verfügbar – doch einmal mehr dürfen auch alle Interessierten davon profitieren, die mit dem kostenlosen 30-Tage-Probeabo ein paar Schnäppchen jagen wollen. Insbesondere jene, welche Amazons eigene Hausgeräte wie Echo-Lautsprecher, Kindle-Reader oder Fire-TV-Streaming-Boxen und -Sticks günstiger erwerben möchten, kommen bei den „Prime Day Deals“ an ein paar Schnäppchen. „WinFuture“ hat diese aufgelistet – siehe Quelle unten.

Solltet ihr euch also einen Blick bei Amazon gönnen wollen: Bereits um 0:00 Uhr am 10. Oktober dürft ihr euch auf jede Menge Angebote freuen.

Quelle: winfuture.de