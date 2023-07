YouTube will sich Werbeblocker vornehmen – Beim weltgrößten Videoportal YouTube ist man bekanntermaßen kein großer Freund von Adblockern – finanzieren sich doch unzählige Videoersteller und das Unternehmen selbst aus den Werbeeinblendungen während der Videos. Nun will man bei YouTube härter indirekt gegen die Werbeblocker vorgehen – indem man seine Vorgehensweise bei solchen Nutzern, welche diese nicht deaktivieren, verschärft.

Bereits im Mai hatte das Unternehmen den Nutzern gegenüber betont, dass man Adblocker auf dem weltgrößten Videoportal untersagt. Nutzer, die sich für Videos ohne Werbung interessieren, haben demnach Zugang zu „YouTube Premium“, um sich dort gegen eine Gebühr von den Werbeeinblendungen zu befreien. Dass YouTube so scharf gegen jegliche Art von Werbeblockern ist, verwundert kaum.

Zumindest dann nicht, wenn man sich die Umsätze anschaut:

So berichtet „Chip“, dass die Werbeeinnahmen der weltgrößten Videoplattform astronomisch sind – 2022 generierte YouTube nur durch die Werbung rund 29,24 Milliarden US-Dollar an Umsätzen. Nun will man eben Nutzer, welche ihren Adblocker nicht deaktivieren, noch einmal gezielter ins Visier nehmen. So hatte wohl erstmalig ein Nutzer auf dem großen Onlineforum Reddit auf die Tatsache hingewiesen, dass er eine Einblendung beim Anschauen eines YouTube-Videos erhalten habe.

Diese Einblendung verwies darauf, dass der Videoplayer des Portals nach drei abgespielten Videos gesperrt werde – so lange, bis der Nutzer seinen Werbeblocker ausschalte, oder eben zu YouTube Premium wechsele. Danach waren mehr Fälle bekanntgeworden, große YouTuber und Streamer wie „penguinz0“ hatten darauf hingewiesen. Derzeit scheint dieses Vorgehen mit der Einblendung wohl nur Nutzer in Nordamerika zu betreffen.

Nicht bekannt ist, ob und in welcher Form das Ganze auch nach Deutschland kommt

Ebenso wenig lässt sich bislang Konkretes darüber sagen, ob die Maßnahme umgangen werden kann. Eine Möglichkeit könnte sein, dass man nach den drei Videos YouTube schließt, sämtliche Cookies löscht und dann den Browser einfach neu startet – doch dies ist lediglich eine Mutmaßung, da die Technologien hinter diesem Vorgehen des Videoportals noch nicht bekannt sind. Reddit-Nutzer empfehlen, als Browser für YouTube einfach Firefox zu nutzen.

Die Einschränkungen des Videoportals sollen demnach in dem Browser nicht greifen. Auch hier steht nicht fest, inwieweit dies sich definitiv so aussagen lässt und ob dieser Lösungsweg bei allen Nutzern gangbar ist. Es bleibt vorerst nur, abzuwarten.

Quelle: chip.de