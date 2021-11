Vodafone: Wartungsarbeiten sorgen für Internetausfälle – Derzeit und für die kommenden Tage müssen sich Vodafone-Kunden mit Internet-Ausfällen und Störungen im Kabelnetz abfinden. Nachdem Vodafone eine Pause einlegte, kündigte man an, dass weitere Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, was eben zu Störungen bei Internet, Fernsehen und Mobilfunk führen kann.

Einige der Arbeiten wurden in der vergangenen Nacht vom 15. auf den 16. November durchgeführt. Allerdings ist noch nicht Schluss, so gehen die Wartungsarbeiten heute und am 17. November weiter, vorrangig am Abend oder in den frühen Morgenstunden. Ausfälle und Störungen können zudem die ganze Woche bis zum bis 21. November 2021 auftreten.

Wie stark Vodafone-Kunden davon betroffen sind, unterscheidet sich von Region zu Region allerdings. Nachfolgend eine Übersicht der betroffenen Städte und Gemeinden in Deutschland.

Vodafone-Wartungsarbeiten – 15./16./17. November 2021

Dresden (15./16.11.)

Raum Hagen (15./16.11.)

Raum Karlsruhe (15./16.11.)

München (15./16.11.)

Raum Stuttgart (15./16.11.)

Bad Kreuznach - (15./16.11.)

Mainz (16./17.11.)

München – (15./16.11.)

Neu-Ulm (16./17.11.)

Karlsruhe – (15./16.11.)

Lebach - (15./16.11.)

Völklingen - (15./16.11.)

Raum Hamburg - (15./16.11.)

Quelle: winfuture.de