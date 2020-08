Entertainment kostet. Dass es auch genial günstig geht, mit Downloads rund um die Uhr, wann immer ihr wollt, noch dazu mit einer gewaltigen Auswahl an Inhalten, beweist UseNeXT. Der Zeitpunkt war nie besser: Schnappt euch jetzt satte 19 Prozent Rabatt auf den Standard-Paketpreis.

Das Internet ist keineswegs das einzige globale Netzwerk, in dem wir kommunizieren, Informationen finden und veröffentlichen oder Entertainment-Inhalte genießen. Weitaus länger bereits gibt es das Usenet. Es lässt sich am ehesten mit einem gewaltigen Forum vergleichen, in dem sich Abertausende Nutzer austauschen. Dort findet sich eine Riesenauswahl an Inhalten zu Unterhaltungszwecken:

Neben Texten eine Unzahl an Audio- und Videodateien, aber zum Beispiel auch Gaming-Inhalte – über 30.000 Terabyte an Daten – und die Menge wächst täglich an. Bereitgestellt wird dieser Content durch globale Communities, die auf diesem Wege diskutieren, ihre gewaltigen Sammlungen kuratieren und stets die neuesten Favoriten für Mitglieder bereithalten.

Doch wie kommt man in das Usenet?

Vergleichbar mit dem Internet benötigt man einen Provider, der einem den Zugang zu dieser vielfältigen Welt aus Entertainment und regem Austausch ermöglicht. Marktführer in Deutschland ist der Premium-Provider UseNeXT mit gleich sechs Fullspeed-Rechenzentren in Europa und Amerika. Dort kann man sich unkompliziert in der echten Alternative zum Internet einwählen: Nicht nur einfach, sondern auch rasend schnell.

UseNeXT bietet den Kunden:

Ein monatlich verfügbares Datenvolumen mit Höchstgeschwindigkeit bei der Datenübertragung. Noch dazu gilt: Die ersten 80 Gigabyte bei UseNeXt gibt es geschenkt.

Die Nutzer bleiben anonym, Daten und IP-Adresse werden nicht geloggt – das bedeutet: unerkannt surfen und herunterladen.

Apropos: was ihr euch herunterladet, gehört dauerhaft euch und ist nicht an ein Konto gebunden.

Die Oberfläche bei UseNeXT ist komplett werbefrei: keine nervigen Pop-Ups, keine Banner, die die Sicht stören, ja nicht einmal Cookies.

Klar, dass der deutsche Marktführer einen verlässlichen Support mitbringt, zu erreichen über E-Mail, eine Hotline oder Facebook

Schenkung statt Senkung! – das MANN.TV-Special

Dank MANN.TV könnt ihr das Usenet noch heute für euch entdecken – meldet euch einfach beim Premium-Anbieter UseNeXT an. Für ganze 30 Tage seid ihr dann kostenlos im Usenet unterwegs, das erwähnte 80 Gigabyte-Datenvolumen inklusive! Seid ihr danach zufrieden mit dem Service und wollt ein bezahltes Abo-Paket abschließen, so spart ihr satte 19 Prozent nach Ablauf der Testphase!

Es gilt: Risiko gleich null – wer nicht glücklich damit ist, kann während der kostenlosen Testzeit jederzeit auf unkomplizierte Weise kündigen.

Drei Schritte zum Glück:

Alles, was ihr dafür braucht, im Folgenden: Sichert euch HIER als erstes das Angebot. Wählt dann die passende Usenet-Software, „Newsreader“ genannt, aus – und loggt euch damit dank eurer erhaltenen UseNeXT-Zugangsdaten ein. Jetzt kann der Spaß bereits losgehen, sucht, was euer Herz begehrt, tauscht euch aus. MANN.TV und UseNeXT wünschen viel Vergnügen!