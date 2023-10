Stress mit den Nutzern wohl unvermeidbar: Facebook und Instagram ohne Werbung kosten bald – In der EU werden die Nutzer wohl bald für einen weiteren Dienst in die Tasche greifen dürfen. Zumindest jene User, welche die sozialen Netzwerke Facebook oder Instagram werbefrei nutzen möchten. Denn ohne Werbung sollen die beiden Plattformen laut Medienberichten mit einem Betrag von zehn Euro monatlich zu Buche schlagen. Wer beides zugleich nutzt, soll dabei weniger zahlen.

Dies berichtet „Chip“ unter Berufung auf das „Wall Street Journal“. Demnach habe der Mutterkonzern Meta in Vorschlägen an EU-Regulierer den Betrag von zehn Euro ins Spiel gebracht, wie das „Wall Street Journal“ in der Nacht zum Dienstag berichtet hatte. Bei einem weiteren verknüpften Meta-Account, beispielsweise wenn jemand Facebook und Instagram zugleich werbefrei nutzen möchte, steigt der Betrag demnach um weitere sechs Euro.

Zusätzlich gilt:

Das Abo solle auf dem Smartphone 13 Euro statt 10 Euro kosten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Laut dem Artikel würde Meta somit die User jenen Betrag ausgleichen lassen, den Apple und Google als Betreiber der App Stores vom Kaufpreis einer App einbehalten. Die Bezahlmodelle sollen laut den Berichten eine direkte Reaktion seitens Metas auf eine veränderte Datenschutz-Situation in Europa darstellen. Den Grund dafür bilden verschiedene Gerichtsurteile und Entscheidungen im europäischen Raum.

Demzufolge haben Regulierer durchgesetzt, dass Nutzer ausdrücklich zustimmen müssen, sollten ihre Daten im Zuge personalisierter Werbung genutzt werden. Auch bedarf es der ausdrücklichen Erlaubnis der Nutzer, sollte ein Konzern Daten aus verschiedenen Diensten unter seinem Dach zusammenlegen wollen.

Die Reaktion des Konzerns:

Laut einem Artikel der „New York Times“ von Anfang September nimmt man im Hause Meta wohl an, Bedenken von Regulierern mit einer werbefreien Version eindämmen zu können. Der neue Bericht des „Wall Street Journals“ nennt nun erstmals klar die Preisvorstellungen des Konzerns. Alleine Facebook generierte im vergangenen Quartal in Europa 17,88 Dollar pro Nutzer beinahe ausschließlich mit Werbung, wie man bei „Chip“ betont.

Pro Monat wären das weniger als sechs Euro – diese Durchschnittszahl enthält demnach allerdings auch einige Nicht-EU-Länder, in denen Anzeigenerlöse sich deutlich unter den Werten in der Europäischen Union bewegen dürften. Bislang hatte Mutterkonzern Meta kostenpflichtige Abos abgelehnt. Begründet hatte der Konzern den Entscheid damit, dass man seine Dienste allen Nutzern zur Verfügung stellen möchte.

EU-Antwort steht noch aus

Der Artikel betont, dass bislang noch nicht feststeht, ob die Behörden am Meta-Geschäftssitz Irland sowie in Brüssel auf den Vorschlag des Unternehmens eingehen werden. Möglicherweise könnten diese einen kostenlosen Zugang auch für solche User verlangen, welche der Verwendung ihrer Daten für die Personalisierung von Werbung die Zustimmung verweigert haben.

Quelle: chip.de