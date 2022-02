PayPal: Gefahr für Nutzer durch neue Schadsoftware – Millionen von Menschen nutzen den Online-Bezahldienst PayPal für ihre Kaufabwicklung, was das Unternehmen zu einem der meistgenutzten und beliebtesten Zahlungsdienstleister der Welt macht. Doch derzeit müssen Nutzer ganz besondere Vorsicht walten lassen, denn es ist eine neue gefährliche Schadsoftware im Umlauf.

Wie „t3n“ berichtete, nennt sich die Malware „Allcome“ und kann Zahlungen über PayPal manipulieren. Und dies oftmals, ohne das der betroffene Nutzer etwas davon mitbekommt, erst dann wenn es zu spät ist. Die Schadsoftware geht hierbei recht raffiniert vor.

Malware tauscht Empfängeradressen aus

Hat sich ein User die Malware eingefangen und kopiert die Empfängeradresse für eine Zahlung in seinen Bezahlvorgang, etwa aus einer E-Mail, ersetzt die Malware „Allcome“ die eingefügte Adresse durch eine gefälschte. Gerade wenn der User in der Eile dies nicht bemerkt und die Zahlung autorisiert, wird das Geld so an die Fake-Adresse der Kriminellen überwiesen.

Laut des Berichts funktioniert diese Betrugsmasche nicht nur bei den normalen PayPal-Zahlungen, sondern auch bei Zahlungen mit Kryptowährungen. Daher sollten PayPal-Nutzer lieber doppelt hinschauen. Heißt: Bevor man eine Überweisung bestätigt, sollte man die angezeigte Empfängeradresse noch mal genau kontrollieren.

Schadsoftware auch bei anderen Services eine Gefahr

GData hat die Schadsoftware untersucht und kam zu dem Schluss, dass die Malware „Allcome“ nicht nur beim Bezahldienst PayPal zum Einsatz kommen könnte, sondern auch bei anderen Services wie beispielsweise beim Gaming-Service Steam, bei dem etwa Handelsangebots-URLs gefaked werden könnten.

Quelle: chip.de